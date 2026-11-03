AMP.RFEF suspende los partidos de la semana de Copa del Rey y Copa de la Reina por el fallecimiento de De Miguel

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la suspensión de los encuentros previstos para esta semana correspondientes a la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola tras el fallecimiento este martes del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.

El organismo había suspendido inicialmente los encuentros de este martes de ambas competiciones, pero finalmente decidió ampliar esta suspensión para los choques también del miércoles y el jueves "en señal de respeto y solidaridad"

"Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición. La nueva planificación y los horarios definitivos de los encuentros aplazados se comunicarán próximamente", añadió el ente, que confirmó igualmente la suspensión de la presentación oficial en la localidad extremeña de Almendralejo del partido de la selección Sub-21 ante Japón.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos", sentenció.

En la Copa del Rey Mapfre, cuya Primera Eliminatoria se ha visto alterada también por el aplazamiento de más de una veintena de encuentros el pasado miércoles por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), estaban previstos para esta semana el Anaitasuna-Alavés, Pamplona-Eibar, Portugalete-Real Unión, Amorebieta-UD Logroñés, Utebo-Sabadell, Reus-Barakaldo, Minera-Cartagena, Puertollano-Albacete, Badajoz-Tenerife, Tarancón-Levante y Alcoyano-Mallorca.

En la Copa de la Reina Iberdrola, que está en su Tercera Eliminatoria, los partidos afectados son el Celta-Espanyol, Levante-Eibar, Filial de Fundación CA Osasuna-Logroño United, CD Argual-Madrid CFF, Cacereño Femenino-Deportivo Alavés, CD Sporting Club-FC Badalona Women, CE Europa-Deportivo ABANCA, CD Samper-Valencia CF.