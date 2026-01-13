AMP.Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Madrid"

Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó este martes que el 'caso Negreira' "está judicializado" y el Real Madrid busca "hacer ruido y daño", y lanzó la reflexión de "qué casualidad que cuando el FC Barcelona abandona" el proyecto de la Superliga, liderada por Florentino Pérez, es cuando "ha vuelto el ataque furibundo judicial" del club merengue contra la entidad azulgrana.

"No es el problema de fútbol más grave, lo más grave fue la compra de partidos entre 2008 y 2013 y lo solucionamos entre los clubes. La postura de Florentino Pérez fue mirar hacia otro lado", dijo Tebas sobre el mandatario madridista en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

El presidente de la patronal de clubes afirmó que el 'caso Negreira' "está judicializado, no por el Real Madrid", sino "por LaLiga y la Fiscalía". "No pretendamos extenderlo como un chicle y mandar bulos para hacer daño a LaLiga, la RFEF y los árbitros. No es de recibo que tengamos que escuchar en una Asamblea del Madrid que el penalti que no le pitaron ese domingo es por culpa de Negreira", valoró.

"Se busca una estrategia de hacer ruido y daño, no tiene sentido. No se han acreditado compras a árbitros, sí es muy grave los pagos al vicepresidente, tiene que seguir en el juzgado. No podemos permitir que las estadísticas son tergiversadas. Si alguien se puede quejar de los arbitrajes no son los dos grandes, sino los otros 18. Por supuesto son mejorables, pero se están iniciando reformas arbitrales de calado. Se va por buen camino, está lento, pero lo vamos haciendo", defendió.

Además, Tebas reflexionó sobre la posición actual del Real Madrid contra el Barça por este 'caso Negreira'. "Qué casualidad que cuando el Barça abandona la Superliga ha vuelto el ataque furibundo judicial del Real Madrid...", comentó. "La corrupción sistemática fue hace seis años, ahora nadie paga al CTA. Es muy malo para el fútbol español, pero ya no está Negreira ni ese CTA", comentó.

"El 'caso Negreira' es de abril de 2021. Y hasta junio no se personó el Real Madrid. Florentino Pérez era directivo de la Junta Directiva de la RFEF cuando estalla el 'caso Negreira'. No se fue inmediatamente. Tardó seis meses. Lo debió pasar mal, ahora que lo está pasando tan mal, estando seis meses siendo directivo de la Federación con el 'caso Negreira', debió sufrir muchísimo. Pero no, como mientras tanto las relaciones con el Barcelona eran correctas y estaban todos juntos por la Superliga", ironizó.

Entonces, Tebas denunció "coacción" de Florentino Pérez. "Cuando se va el Barça de la Superliga, empieza a salir filtrado en los 'portacoces' habituales las declaraciones de Albert Soler, que ya las tenían, pero las tenían guardadas esperando. Eso se llama coacción, mientras estás conmigo, yo sé esto de ti, lo tengo guardado y lo cuento", dijo, aunque "no" le "preocupa" que Laporta y Florentino Pérez "tengan relaciones rotas". "Hay que llevarse educadamente y ambos lo han demostrado", añadió.

"Este tema de la coacción o este sistema es una estrategia habitual. Aquí se busca destruir LaLiga o al presidente", expresó. "Dicen que LaLiga es un precipicio, esto es un desastre, que LaLiga no sabe hacer nada. En vez de irnos al precipicio, seguimos creciendo y seguimos teniendo muchísimas marcas. Pero tendré que recordar que cuando hicimos el tema CVC en agosto del 21, el Real Madrid sacó una nota, que decía que iban a ejercer acciones civiles y penales contra Javier Tebas y Javier Jaime, presidente de CVC. Ahí se quedó. Por ahora ejercieron civil, y han perdido", relató.

Pero, para Tebas, "es la amenaza" para intentar que LaLiga pare y se eche "atrás". "Hay que felicitar, por lo menos a CVC, que no se echó para atrás. Yo pensaba que se iba a echar para atrás, porque era no solo la nota, sino la nota del Real Madrid. La bomba estalla, y más en agosto, que hay pocas noticias. Pero es que siguen las amenazas", prosiguió.

"El presidente de LaLiga fue querellado en la Audiencia Nacional cuando se aprobó la reforma que ha permitido este tema de puntos para crecer en mejor producto y que hemos conseguido aumentar los derechos audiovisuales. Una querella que fue archivada hace un año. A nadie le gusta tener querellas, y menos en la Audiencia Nacional y sabiendo quiénes son los que querellan, con el ámbito de influencia que pueden tener. Pero ese es el sistema de amenaza", agregó.

Para Tebas, el Real Madrid se ha "desatado con demandas millonarias". "4.500 millones le reclaman a la UEFA. Filtran también que van a demandar al Barça por no sé cuántos miles de millones de euros. Es la estrategia. Es la habitual estrategia que practica el presidente del Real Madrid", denunció, antes de recordar un caso que implica a ACS, empresa presidida por Pérez.

"Hay una sentencia del noviembre del 2024 de la Audiencia Provincial de Madrid de Iberdrola contra ACS. ¿Por qué condenaron a ACS? Porque publicó unas noticias días antes de una Junta de Accionistas de Iberdrola donde ACS iba a demandar por 2.000 millones a Iberdrola. Y no era verdad. Era una medida para intentar influir en la Junta", reveló.

"Se quiere destruir el fútbol, cambiar lo que tenemos. O estás con él, o estás contra él. Y no es un tema personal, porque a mí, como podréis entender, me resultaría muchísimo más cómodo al presidente de LaLiga llevarme bien con Florentino", añadió. "Institucionalmente, nos hablamos. Mi relación a corto plazo no va a cambiar. No le tengo miedo, cuando pone una demanda sales en todos los lados y te llama todo el mundo, se busca efecto mediático. A nadie le gusta ir a un tribunal a declarar, pero no van a hacer cambiar mi opinión", sostuvo.