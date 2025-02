Fútbol.-Ana Redondo cree que la sociedad ya no cuestiona a Hermoso y confía en una sentencia "acorde" con la legislación

VALLADOLID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado que la sociedad ya no cuestiona la palabra de la delantera Jenni Hermoso en su juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y ha confiado en que la sentencia del litigio que concluye este viernes sea "acorde".

En Valladolid, donde la ministra ha visitado la exposición 'Ocupar el espacio' de la plataforma Mujeres Artistas Profesionales, ha insistido en que la Ley de Libertad Sexual es una "buena normativa" que "interpela directamente al machismo y pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales".

De este modo, ha confiado en que se haga valer esta ley y que la sentencia sea acorde con la misma, ya que se trata de una normativa "pionera" porque "impide cuestionar sistemáticamente la palabra de las mujeres".

"La sociedad española ya no cuestiona a Jenni, hemos visto lo que ocurrió y la palabra de Jenni es acorde con lo que hemos visto, por lo tanto, yo creo que ahí lo importante es no cuestionar la palabra de las mujeres, como siempre se ha hecho, como tradicionalmente históricamente se ha hecho, poniendo en duda la veracidad de la palabra y de la voz de las mujeres", ha subrayado Redondo.

No obstante, ha señalado que la palabra de la futbolista "no está en duda", ya que lo que se valora en el juicio es si ha habido o no consentimiento. "Yo creo que esto está claro ya en la mente de la práctica totalidad de las personas que hemos seguido el juicio", ha sentenciado.