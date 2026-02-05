Andrés Iniesta y Alba Redondo, premiados por el Consejo Social de la UCLM en sus 'Reconocimientos'

Archivo - Andrés Iniesta - SOLISS - Archivo

ALBACETE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas albaceteños Andrés Iniesta y Alba Redondo figuran entre los premiados por el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en la décimo quinta edición de sus galardones 'Reconocimientos', cuyas propuestas fueron ratificadas este miércoles por los miembros del órgano colegiado durante el pleno ordinario celebrado en el Campus de Albacete.

El Consejo Social de la UCLM celebró pleno ordinario en el Campus de Albacete, conducido por la vicepresidenta del órgano colegiado, Ana Manuela Soler, y la asistencia, a través de videoconferencia del rector, Julián Garde.

Durante la sesión, los miembros del Consejo ratificaron la propuesta del jurado de la XV convocatoria de los 'Premios Reconocimientos', otorgando el Reconocimiento de Honor a los futbolistas albaceteños Andrés Iniesta Luján y Alba María Redondo Ferrer.

Los 'Premios Reconocimientos del Consejo Social' incluyen cinco galardones que reconocen a personas y colectivos que desde dentro y fuera de la universidad han contribuido, en sus ámbitos respectivos, a la mejora de la calidad y de la imagen de la UCLM, a la difusión entre la sociedad del trabajo que esta realiza y al fortalecimiento de las relaciones entre la institución académica y la sociedad de Castilla-La Mancha a la que sirve.

Entre ellos, el premio 'Reconocimiento de Honor' lo otorgó el Consejo Social de forma conjunta a los deportistas albaceteños Andrés Iniesta Luján y Alba María Redondo Ferrer.

Andrés Iniesta está considerado un futbolista legendario y uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. El exfutbolista español se formó en las categorías inferiores del Albacete Balompié y en 2002 debutó con el primer equipo del Barcelona, jugando allí hasta 2018 y siendo una pieza clave del club durante más de una década. Iniesta ha sido ganador de múltiples títulos a nivel de club y selección, recordado especialmente por su gol que dio a España su primera y única Copa del Mundo.

Alba Redondo es una futbolista profesional que juega como delantera, considerada como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino español actual. Delantera del Real Madrid y campeona del mundo con la selección española, es conocida por su capacidad goleadora y su papel influyente en el fútbol femenino.