El antiguo Imax de Barcelona acogerá una exposición inmersiva sobre Andrés Iniesta

El antiguo Imax de Barcelona acogerá la exposición inmersiva 'Iniesta Experience: el juego interior' sobre la trayectoria y el legado del futbolista Andres Iniesta - STONEWEG Y NSN

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Imax del Port Vell de Barcelona acogerá la exposición inmersiva 'Iniesta Experience: el juego interior' sobre la trayectoria y el legado del futbolista Andres Iniesta, que se inaugurará a finales de este mes de septiembre y que se podrá ver hasta enero de 2027.

Las entradas se pondrán a la venta esta viernes a través de la web oficial de la experiencia, concebida y desarrollada por Stoneweg Cultura y comisariada junto con NSN, compañía cofundada por el mismo Iniesta, ha informado la organización este jueves en un comunicado.

Iniesta ha explicado que se trata de un recorrido "muy original" por su vida profesional y personal con experiencias interactivas. Luego el fundador y presidente de Stoneweg, Jaume Sabeter, ha asegurado que la exposición es una apuesta por la cultura y el deporte y ha destacado que la exposición se pueda estrenar en Barcelona.

Con este proyecto, el antiguo Imax de Barcelona inicia una nueva etapa como espacio dedicado a "exposiciones y experiencias culturales de gran formato en la ciudad".