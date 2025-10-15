Antiviolencia propone 40.000 euros de multa al Alavés por permitir murales con simbología de Iraultza 1921

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este miércoles proponer una multa de 40.000 euros al Deportivo Alavés por incumplimiento de las medidas de seguridad en sus instalaciones.

Según informó el Ministerio del Interior en nota de prensa, el conjunto vitoriano se enfrenta a esta posible fuerte sanción "por permitir murales con simbología del grupo 'Iraultza 1921' en las fachadas y accesos exteriores del Estadio de Mendizorrotza".

El organismo recordó que el Alavés acumula desde la temporada 2015-2016 una treintena de propuestas de sanción por hechos contrarios a la Ley 19/2007, la mayoría vinculadas al "apoyo y promoción" de este grupo radical.

Además, la Comisión Estatal ha propuesto también 19 sanciones a aficionados por distintas conductas durante el partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid CF y el Oympique de Marsella francés del pasado 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro estaba declarado de alto riesgo por el desplazamiento de aficionados ultras franceses y el posible choque con seguidores locales, lo que motivó que la Policía Nacional reforzase el dispositivo de seguridad y, aunque no se produjeron incidentes significativos, los agentes tramitaron 19 expedientes por conductas violentas, consumo de alcohol y drogas y enfrentamientos con la seguridad en el acceso.

Las 16 propuestas sobre aficionados del equipo marsellés serán remitidas a las autoridades francesas para que, en función de sus competencias, adopten las medidas oportunas.

Igualmente, Antiviolencia ha solicitado a la Delegación del Gobierno imponer una multa de 6.000 euros a un aficionado del grupo 'United Family', vinculado al Real Betis Balompié, por protagonizar un incidente con miembros de la seguridad privada y de la Policía Nacional durante el partido del pasado 14 de septiembre contra la UD Levante.

La seguridad privada retiró una pancarta del grupo ultra, un símbolo prohibido en el estadio, y el denunciado, un varón identificado como un destacado miembro de 'United Family' y con varias sanciones anteriores, intentó evitarlo jaleado por otros seguidores béticos ubicados en el mismo sector.

Por último, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha acordado la declaración de partidos de alto riesgo el FC Barcelona-Olympaicos de Liga de Campeones del próximo martes 21 de octubre en el Estadio Lluis Companys a las 18.45 horas, y el Rayo Vallecano-Lech Poznan de la Conference League del jueves 6 de noviembre en el Estadio de Vallecas a las 21.00.