Antiviolencia propone sanción de 10.000 euros a la FVF por las bengalas en San Mamés en el partido de Palestina

Archivo - Cientos de personas durante el partido de fútbol entre las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina, a 15 de noviembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La selección palestina de fútbol ha organizado dos encuentros benéficos - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sancionar con 10.000 euros a la Federación Vasca de Fútbol (FVF) por el lanzamiento de bengalas en San Mamés durante el partido amistoso entre la selección de Euskadi y Palestina del pasado mes de noviembre, según ha informado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria se ha referido al lanzamiento de bengalas y petardos durante la marcha previa al partido amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina disputado en San Mamés el pasado 15 de noviembre y también dentro del estadio.

En ese sentido, ha desvelado que Antiviolencia ha propuesto sancionar a la Federación Vasca Fútbol por "los problemas que hubo con las bengalas y con los accesos al estadio en el partido entre Euskadi y Palestina" y ha planteado "una sanción de 10.000 euros contra la persona a la que se le cayó o arrojó una bengala dentro del estadio de San Mamés e hirió y quemó a una persona que se encontraba abajo, en las gradas".

Tras advertir que es un tema "muy delicado", ha recalcado que "una cosa es recibir, aplaudir y animar, y otra es llevar esta animación a situaciones que son de riesgo", las cuales deben "abordar entre todos para intentar evitarlas".

En esa línea, en relación al partido de la Liga de Campeones de esta noche entre el Athletic Club de Bilbao y Sporting de Portugal en San Mames, donde no podrá entrar la afición portuguesa por sanción, Zupiria ha dicho que le consta que han llegado aficionados el equipo portugués, pero ha diferenciado entre "quienes son simplemente aficionados y quienes son aficionados y tienen comportamientos o ilegales o incorrectos".

Tras destacar que habrá "un número importante" de efectivos de la Ertzaintza esta noche en Bilbao "para que no se produzca ningún incidente", Zupiria ha precisado que no va a haber "ninguna prohibición para ninguna actuación de animación que se haga de forma ordenada".