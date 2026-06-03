Arteta, Emery y Giráldez participan en el III Congreso Internacional de Entrenadores de la RFEF

21 May 2026, United Kingdom, London: Arsenal manager Mikel Arteta leads a training session for the team at the Sobha Realty Training Centre. Photo: Gareth Fuller/PA Wire/dpa - Gareth Fuller/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los entrenadores del Arsenal, Mikel Arteta, del Aston Villa, Unai Emery, y del Olympique de Lyon femenino, Jonatan Giráldez, participarán, entre otros, en el III Congreso Internacional de Entrenadores y Entrenadoras de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se celebra el 5 y 6 de junio en Madrid.

Mikel Arteta, campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones con el Arsenal FC; Unai Emery, vigente campeón de la Liga Europa como técnico del Aston Villa FC; y Jonatan Giráldez, subcampeón de la Liga de Campeones femenina, encabezan el cartel del congreso que incluirá ponencias técnicas, mesas de debate, entrevistas, una sesión de coaching y una mesa multideporte con referentes de otras disciplinas deportivas.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, en el panel de participantes también figuran los técnicos Manolo González (Espanyol), Irene Ferreras (Granada CF Femenino) y José Alberto López (Racing Club).

Igualmente, los seleccionadores nacionales de fútbol sala, Jesús Velasco, vigente campeón de Europa; y de baloncesto, Chus Mateo, junto a la atleta María Pérez, campeona olímpica en el relevo mixto de marcha; Teresa Portela, subcampeona olímpica en piragüismo en Tokyo 2020, por citar algunos.

La asistencia a las sesiones del 'III CIDE de Fútbol RFEF' también servirá de formación continua, siendo válido para la revaluación de todas las licencias, incluida la 'UEFA PRO', contabilizándose las horas a las que asista cada entrenador para la obtención del 'Certificado de Actualización y Reciclaje'.

Al tratarse de un evento formativo, todos los asistentes que lo deseen podrán solicitar, a final de año, una beca al Comité de Entrenadores de la Federación de Ámbito Autonómico al que estén afiliado para sufragar parte de los gastos de desplazamiento y alojamiento.

II GALA PREMIOS BANQUILLO DE ORO

En el evento también se celebrará la 'II Gala Premios Banquillo de Oro', máxima distinción del Comité de Entrenadores de la RFEF que reconoce a los técnicos de las máximas categorías de categoría nacional en las disciplinas de Fútbol, Fútbol Sala y Fútbol Playa en virtud de los resultados obtenidos, unidos a la ejemplaridad en su comportamiento, el respeto y la transmisión de valores que han tenido durante la temporada 2025-26.

Los técnicos del París Saint Germain, Luis Enrique Martínez, y del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, y del Racing Club, José Alberto, serán reconocidos, entre otros, en esa gala, que se celebrará este sábado (10:00 horas) en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

En dicha gala se reconocerá la labor de los entrenadores y entrenadoras que ejercen en las máximas categorías nacionales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, así como a los técnicos campeones en las competiciones europeas, Luis Enrique y Pere Romeu (FC Barcelona), en la Liga de Campeones; Unai Emery (Aston Villa), en la Liga Europa, y Álvaro López (Real Madrid) en la Youth League.

Este reconocimiento, que entregará el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha sido otorgado por una comisión de valoración que ha tenido en cuenta tanto los resultados obtenidos por los técnicos durante la temporada 2025-26, además de por su comportamiento, respeto y la transmisión de valores.

Los galardonados serán Íñigo Pérez (Rayo Vallecano) y Arturo Ruiz (Real Sociedad), en la Primera División masculina y femenina; Dani Rodríguez (Jaén Paraíso Interior FS) y Gustavo Bravo (Melilla CD Torreblanca), en la Primera Masculina y Primera Iberdrola de Fútbol Sala.

Además, Diego Alonso (CD En Pie Málaga FP) y, entre otros, Riduan Dris (CD Higicontrol Melilla), en la Primera masculina y femenina de fútbol playa.