Asturias desbloquea la participación de menores extranjeros y tutelados en el fútbol federado

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, reunida con el vicesecretario de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), Daniel Pinín. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha trasladado al vicesecretario de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), Daniel Pinín, la solución articulada para garantizar que los menores de edad extranjeros residentes en Asturias, incluidos los tutelados por la Administración, puedan competir.

La mediación del Gobierno de Asturias con la Federación Española ha permitido desbloquear la situación, que provocaba la exclusión de algunos niños y niñas, a los que se les bloqueaban sus fichas por requisitos establecidos por la normativa internacional para los grandes fichajes de menores de 18 años.

Gutiérrez defendió que "les y los menores tienen derechu a la práctica deportiva independent de les sos circunstancies personales", y destacó que Asturias "va a facer lo que sea necesario pa qu'esi bien superior se cumpla", articulando una solución con "seguridá xurídica" para familias, clubes y federación, que no podía emitir licencias por requisitos internacionales.

Explicó que varios deportistas menores quedaron excluidos en los últimos meses por licencias no autorizadas. Dicha situación se producía por la normativa de la FIFA para la protección de menores en el ámbito de las transferencias internacionales, que exige una tramitación más compleja, con una verificación de la inscripción conforme a unas excepciones autorizadas por la normativa internacional. Esta circunstancia generaba incertidumbre en familias y clubes, ya que impedía a la federación territorial emitir licencias.

LICENCIAS PROVISIONALES

Ante esta situación, que afecta a todas las comunidades autónomas, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, a través de la Dirección General de Actividad Física y Deporte, impulsó una mediación directa con la Federación Española, en colaboración con la asturiana, que ha permitido lograr una vía formal y segura para solucionar el problema.

La consejería trasladó los fundamentos legales que amparan el derecho de estos menores a la práctica deportiva, entre ellos la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el marco nacional y autonómico de derechos deportivos y la regulación estatal que garantiza la residencia legal de los menores tutelados.

La RFEF ha autorizado que la Federación Asturiana emita licencias provisionales de carácter territorial, sin necesidad de autorización previa de la RFEF ni de la FIFA, de modo que los menores puedan competir de inmediato mientras se inician o continúan los trámites destinados a regularizar su situación y obtener, en su caso, una inscripción definitiva conforme a la normativa aplicable.

Para ello, la consejería ha emitido un requerimiento formal a la Federación Asturiana. Así, esta podrá presentarlo en caso de ser requerida y evita ser sancionada. Este sistema garantizará que ningún menor quede excluido por motivos administrativos y reforzará la seguridad jurídica de la federación y de los clubes.