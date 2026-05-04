Fútbol.- El Athletic Club lamenta la muerte de Garaikoetxea, "el Lehendakari del doblete liguero"

Carlos Garikoetxea entrega a 'Txato' Nuñez la copa de campeones de Liga. - ATHLETIC CLUB DE BILBAO

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha lamentado este lunes el fallecimiento a los 87 años a causa de un infarto del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, "el Lehendakari del doblete liguero".

El Athletic Club de Bilbao acompaña su mensaje de condolencias en la red social 'X' con dos fotografías de Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, entregando en una la copa de campeones de Liga en 1983-84 a 'Txato Núñez' y en otra junto al entonces entrenador Javier Clemente.