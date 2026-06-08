El Atlético de Madrid recibe el sello de Madrid Excelente por su "liderazgo e impacto económico y social"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, entrega el reconocimiento Madrid Excelente al presidente de la entidad, Enrique Cerezo. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha concedido su sello de calidad Madrid Excelente al Club Atlético de Madrid, que emplea a más de 1.000 profesionales y suma más de 161.000 socios, por su "liderazgo, sostenibilidad e impacto económico y social".

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha entregado este lunes el reconocimiento al presidente de la entidad, Enrique Cerezo, en un acto celebrado en la sede de la Consejería.

Albert ha destacado la capacidad del club rojiblanco para combinar éxito deportivo, excelencia en la gestión y compromiso con la sociedad madrileña, al tratarse de "una de las instituciones más representativas de la región, ejemplo de cómo una organización puede crecer, innovar y proyectar la marca Madrid al mundo sin renunciar a valores como el esfuerzo, la cercanía y la responsabilidad".

El Atlético se suma así a las más de 300 organizaciones de 40 sectores estratégicos que ya lucen el sello Madrid Excelente, tras superar un riguroso proceso de evaluación que analiza aspectos como la orientación a las personas, la innovación, la sostenibilidad y la contribución al desarrollo económico y social.

En línea con esta apuesta por la mejora, el Atlético de Madrid está impulsando un ambicioso proyecto de transformación urbana y deportiva a través de la futura Ciudad del Deporte, iniciativa que contribuirá a consolidar a la región como referente internacional en deporte, ocio y entretenimiento.

Asimismo, la entidad se sitúa también entre las más avanzadas del mundo en materia de sostenibilidad, ocupando la cuarta posición en el Global Sustainability Benchmark in Sports, liderando la clasificación entre los clubes de fútbol españoles.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha afirmado que el club rojiblanco es "excelente" dentro y fuera del campo de fútbol. "Para nosotros es una gran satisfacción recibir este premio porque estamos trabajando mucho en sostenibilidad", ha manifestado.