Las autoridades turcas ordenan 21 detenciones en la investigación sobre apuestas en el fútbol

ESTAMBUL 7 Nov. (dpa/EP) -

Las autoridades turcas han ordenado un total de 21 detenciones con el escándalo de las apuestas en el fútbol turco, 17 de ellas contra árbitros, según informó este viernes la Fiscalía de Estambul en su perfil oficial de 'X'.

Los fiscales dijeron que el presidente del club Eyüpspor, Murat Özkaya, también estaba detenido, y que las detenciones se debían a sospechas de posible abuso de poder y amaño de partidos. Hasta ahora han sido detenidos 18 sospechosos.

A finales de octubre, la Federación Turca de Fútbol (TFF) reveló que 152 colegiados habían realizado apuestas de forma activa. También se están investigando a clubes y jugadores. Hasta la fecha, la TFF ha suspendido a 149 árbitros y asistentes entre ocho y doce meses.