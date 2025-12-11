El Ayuntamiento advierte que la anulación del Plan Especial "no paraliza la Ciudad del Deporte del Atlético"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), y el delegado de Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (d), durante una rueda de prensa, en el Palacio de Cibeles, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Alm - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La anulación del Plan Especial "no paraliza la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid" y tal es así que el Ayuntamiento sigue otorgando licencias de obra, ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Ayuntamiento recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la anulación del Plan Especial, decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este proyecto supone la creación de un gran complejo deportivo, de ocio y naturaleza alrededor del estadio Cívitas Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas. Está previsto que ocupe unos 265.000 metros cuadrados. El Plan Especial fue aprobado en el Pleno de Cibeles celebrado el 29 de octubre de 2024 y afecta a tres parcelas del ámbito.

"No afecta en nada a la Ciudad del Deporte, no la paraliza, no afecta absolutamente en nada", ha insistido Carabante, que ha detallado que en las parcelas señaladas únicamente "les afecta un asunto netamente estético de la longitud de las fachadas". Así, "sigue el trámite normal", con reuniones con el Atlético de Madrid y "otorgando ya las licencias de obra". "El miércoles mismo tuvimos incluso una reunión para alguna de ellas", ha detallado.

También ha aclarado sobre el Centro Acuático que las normas urbanísticas permiten que el 25% del uso dotacional se dedique a usos asociados a la actividad principal. "Lo que habíamos pretendido establecer en ese Plan Especial es que el uso asociado no tuviera el mismo horario que el uso principal", ha advertido.

Por tanto, "lo único que modificaba el Plan Especial no es el uso, modificaba el horario de una actividad, que es lo que estima la sentencia y lo que se queda sin efecto". "No cambia el uso del Centro Acuático sino el horario del uso asociado, no el horario del uso principal", ha reiterado.