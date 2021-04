Ayuntamiento de Bilbao denuncia las semanas de "disparate y despropósito" que ha vivido con "amenazas" de UEFA

Pedirá que se les resarza por la inversión realizada y el daño reputacional sufrido

BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, ha denunciado este jueves las semanas de "disparate y despropósito" que ha vivido el Consistorio, en las que han "sobrevolado amenazas" de la UEFA para retirar a la capital vizcaina como sede de la Eurocopa si no confirmaba para junio un público de al menos el 25% del estadio de San Mamés.

Tras lamentar "la obsesión por meter público a toda costa, sin valorar la evolución de la pandemia" de la covid-19, ha asegurado que los servicios jurídicos estudian la petición de resarcimiento por la inversión realizada y por el daño reputacional que ha supuesto que se retirara a Bilbao como una de las sedes de la Eurocopa.

Arregi, que ha participado en una rueda de prensa en el teatro Arriaga de Bilbao, ha afirmado que llevan semanas en las que "todo es un disparate, todo es un despropósito y un sinsentido" para ellos, que actúan "de forma seria, coherente, responsable y profesional".

A su juicio, "no son de recibo las formas ni el trato dado" por la UEFA a Bilbao. En este sentido, ha recordado que, durante las últimas semanas, "han sobrevolado amenazas de retirar la sede si para junio no se confirmaba, al menos, un 25% de público en los partidos a celebrar en San Mamés, sin importarles la pandemia ni la salud pública ni nada, ni tan siquiera que está todo preparado en Bilbao para recibir a las selecciones, miembros de UEFA, de federaciones, representantes, periodistas, etc".

Según ha asegurado, en la capital vizcaína se ha realizado "un trabajo serio y profesional, pero ni eso ha importado". "La obsesión por meter público a toda costa, sin valorar la evolución de la pandemia, sin saber si van a poder viajar las aficiones, no es en absoluto serio. Y hemos tenido que aguantar cómo se hablaba de otras sedes (como la de Sevilla), sin comentarlo con nosotros, mientras seguíamos trabajando e invirtiendo recursos humanos y económicos", ha apuntado.

Por ello, lo ha calificado de "auténtica vergüenza". Además, ha señalado que ni siquiera se han preocupado por la salud del alcalde, Juan Mari Aburto, que padece un tumor que le ha obligado a dejar temporalmente el Ayuntamiento.

La alcaldesa en funciones se ha preguntado:" ¿Qué ofrecen otros, diferente a Bilbao, y a menos de mes y medio de celebrarse el evento?". En esta línea, ha explicado que la capital vizcaína "lleva trabajando mucho tiempo, seis años, para que todo estuviera a punto y lo estuvo para el año pasado, para el 2020".

"Todos conocimos el lunes que los dirigentes de la UEFA se reunirían el viernes para decidir y el miércoles, ayer, bien entrada la tarde, mandan una comunicación oficial diciendo que rompen unilateralmente el contrato existente. ¿Cuándo y cómo lo han decidido, y quién?, ¿o es que, si no lo hacían así de mal, no había posibilidad de que haya una nueva sede?", ha añadido Amaia Arregi.

Asimismo, ha criticado que la UEFA rompa "un contrato sin decir ni las causas ni los incumplimientos ni las condiciones, ni si hay compensaciones". "Al menos, han tenido la decencia de alabar el trabajo profesional realizado por la 'sede Bilbao'", ha indicado.

En todo caso, considera que "el camino ni la relación han terminado" aquí. "Nosotros vamos a seguir hablando y trabajando con estas entidades, por un lado, para que se resarza como es debido la inversión realizada y, por otro, para cubrir el daño reputacional ocasionado", ha remarcado. En esta línea, ha explicado que los servicios jurídicos trabajan para ver los pasos a seguir "ante la rescisión unilateral del contrato".

"PROMESAS EN EL AIRE"

Según ha subrayado, "ellos lo saben y han intentado que no haya juicios ni litigios, incluso haciendo promesas en el aire de eventos deportivos" por los que Bilbao lleva "mucho tiempo trabajando".

"Veremos en qué quedan. Si hay seriedad, profesionalidad, coherencia y responsabilidad, no nos cerraremos a traer nuevos eventos, pero las formas no son dar un portazo sin dar ni una sola causa de incumplimiento por nuestra parte, ni tampoco obligarnos a cumplir con amenazas y condiciones que no figuran en ningún contrato", ha señalado.

La alcaldesa en funciones ha asegurado que en el Ayuntamiento están "tranquilos". "No olvidemos que estamos en una situación preocupante de salud pública por el coronavirus, y con la salud no se juega", ha aseverado.

El Consistorio ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los sectores económicos de la ciudad. "Seguimos trabajando para traer eventos que impulsen nuestra economía: los Premios Max en 2021, el Campeonato Europeo de Pruebas Deportivas de Triatlón en 2022 y el Tour en 2023. Son ejemplos claros y conseguidos en tiempos de pandemia. Lo vamos a seguir haciendo con nuestro estilo y sin que nadie nos lo cuestione. Con Bilbao no se juega", ha asegurado.

Arregi se ha referido a la camiseta de la UEFA, en la que se leía 'Euro2020', colocada en el atril durante su intervención en la rueda de prensa. "Es una muestra más de cómo hemos venido trabajando hasta el último minuto con responsables de UEFA. Esto es parte del merchandising que se nos hizo llegar este mismo martes y era para utilizarlo en el 'Trophy Tour' que se iba a celebrar el 4 de mayo", ha indicado.

También ha querido remarcar que, en la comunicación de la UEFA de ayer, no se ha especificado ninguna razón de incumplimiento de Bilbao como sede para rescindir unilateralmente el contrato. "Nos sorprende que, ante la situación de pandemia que vivimos, tanto en Bilbao como en otras ciudades y otras autonomías del Estado, pueda ser posible y si es que así se materializa y así se anuncia de forma oficial", que se pueda celebrar el Sevilla, "donde la situación pandémica es la que es y no es buena tampoco".

"Nosotros siempre apostamos por que se celebrará la Eurocopa en San Mamés, incluso sin público, aún sabiendo que para el sector económico, para la hostelería y los hoteles de este país era mucho más importante que se pudiera celebrar con público", ha manifestado.

Amaia Arregi ha reiterado que, ante todo, se debe primar la salud. "La situación de pandemia en la que estamos permite lo que permite y, además, estamos a finales de abril y esto va a ser en junio. Si alguien puede saber que en junio vamos a estar muchísimo mejor y que no habrá ningún problema derivado del covid, ellos sabrán. Nosotros seguimos siendo responsables, coherentes, profesionales y trabajamos con seriedad", ha declarado.

Arregi ha recordado que la covid-19 "ha trastocado todo" y ha defendido que hay que ser responsable para primar la salud. "Por nuestra parte, no cerramos ninguna puerta, no podía ser de otra forma. Continuaremos trabajando por lo que sea bueno para Bilbao, Bizkaia y Euskadi, siempre trabajando, profesionalidad y responsabilidad, que es como hay que trabajar y actuar, y siempre que las circunstancias lo permitan", ha dicho.

En la actualidad, según ha precisado, "las circunstancias sanitarias son las que son, son graves", y ha recordado que Bilbao tiene una tasa de incidencia acumulada de casi 600 casos por cada 100.000 habitantes.