Fútbol.- Ayuntamiento buscará "disolver toda posibilidad de concentración" en Cibeles si el Real Madrid gana la Liga

Villacís apela a la responsabilidad para no "dar un paso atrás" y es partidaria de "avanzar" hacia la "obligatoriedad" de las mascarillas

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid buscará "disolver toda posibilidad de concentración" en el entorno de Cibeles si el Real Madrid finalmente gana la Liga este jueves, una hipótesis con la que está coordinándose con Delegación del Gobierno para que "no se permita el acceso".

Así lo ha asegurado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en el acto de incorporación al Foro de Empresas por Madrid de los clubes de fútbol Real Madrid y Atlético de Madrid. "Celebrémoslo desde nuestras casa. Tendremos tiempo de volver a Cibeles, siempre nos dan otras oportunidades de celebrar. Este año toca responsabilidad", ha lanzado.

En esta línea ha asegurado que no se está en un "momento de matices" y que hay que tomar "medidas drásticas" para la contención de la pandemia y evitar "dar un paso atrás", un escenario que Madrid "no se puede permitir" ni en términos de vidas ni en el campo económico.

"Estamos hablando de unión y solidaridad, pero hay que volver a citar más la responsabilidad. Unión, solidaridad y responsabilidad, sin la suma de las tres no vamos a ir a ninguna parte. No queremos dar un paso atrás, no queremos perder ni una vida más", ha apelado la vicealcaldesa a los madrileños, especialmente en un momento en el que parece que la crisis sanitaria "fue hace mucho tiempo", una imagen resultado de la necesidad de la sociedad de "sanarse y salir rápido"; un espejismo ante el que Villacís ha pedido "no olvidar de dónde se viene".

Asimismo, al hilo de las decisiones "drásticas" que ha tomado el Consistorio en la gestión de la pandemia según la líder 'naranja', apostaría por "avanzar" en la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados y abiertos en la línea de lo que han implementado otros territorios como Cataluña o Andalucía.

Durante su intervención también ha agradecido tanto al Atlético como al Real Madrid su apoyo en los momentos más complicados de la crisis sanitaria con iniciativas como la donación de tests diagnósticos por parte de los 'merengues' y el suministro de cocinas por parte de los 'colchoneros'.Un agradecimiento que ha hecho extensivo a las empresas madrileñas que "han tirado del carro cuando era necesario".

En este punto ha remarcado la apuesta de la Corporación municipal por la colaboración público-privada. "Gracias al trabajo con las empresas de Madrid, que querían ayudar, pero que simplemente había que canalizar hemos hecho tantas cosas como el proyecto de Bosque Metropolitano o tantas comidas que se han podido servir", ha incidido Villacís, quien ha añadido que para que las corporaciones "respondan" hay que "dar confianza", un gesto que desde su punto de vista han hecho en el Gobierno local y que ha generado que "no hayan parado de salir proyectos":