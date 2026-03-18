Fútbol.- El Ayuntamiento de A Coruña va "paso a paso construyendo una relación de confianza" con el Deportivo

Archivo - Plan de ampliación del Estadio Abanca-Riazor para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA - Archivo

A CORUÑA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha emplazado este miércoles a ir "paso a paso" para construir "una relación de confianza" con el Real Club Deportivo de La Coruña, del que es accionista mayoritario Abanca.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, tras el acuerdo suscrito con el Deportivo para la reforma del Estadio de Riazor y del complejo deportivo, y en el que se anunció que la ciudad renuncia a ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

Sobre las críticas que esto ha generado en el PP y sus demandas, ha asegurado que los populares "viven del titular, de la crítica destructiva permanente, de la calumnia y de poco más". "El día que tengan algo que aportar a la ciudad, algo que quieran hacer encantada pero es más de lo mismo cero proyecto, cero ilusión y cero interés por la ciudad", ha añadido.