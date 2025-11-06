El Ayuntamiento de Granada ejecutará obras en Los Cármenes con 2,7 millones aportados por la Diputación

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, flanqueada por el presidente de la Diputación de Granada, a su derecha, y por el director general del Granada CF, Alfredo García Amado - AYUNTAMIENTO

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este jueves junto al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, la concesión de una subvención de 2,7 millones de euros por parte de la institución provincial al consistorio para acometer diversas obras en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes, sede del Granada Club de Fútbol.

Esta intervención permitirá mejorar la experiencia de los aficionados, adecuar el equipamiento a los estándares deportivos actuales y acompañar al Granada CF en el fortalecimiento de su proyecto deportivo, reforzando el papel del estadio como casa del equipo y como espacio de referencia para la ciudad, como primer paso necesario para afrontar su modernización, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras el acto.

Esta aportación económica se considera un impulso decisivo para las actuaciones previstas en el recinto deportivo para "actualizar instalaciones y servicios, reforzar la accesibilidad y acompañar al Granada CF en el desarrollo de su proyecto deportivo". Los 2,7 millones aportados por la Diputación estarán destinados tanto a "ejecutar la obra como a la redacción del proyecto de ejecución y a la dirección técnica de los trabajos, garantizando así una intervención integral y planificada".

El proyecto de mejora pretende "resolver algunas de las deficiencias estructurales más relevantes que han surgido con el paso del tiempo, por lo que la actuación se centrará en reforzar elementos esenciales del estadio, mejorar su comportamiento estructural y asegurar su óptimo funcionamiento de cara al futuro como paso prioritario". En concreto, las obras contemplan actuaciones como la cubrición de vomitorios para evitar la entrada de agua, la mejora y ampliación de la red de evacuación de aguas, la aplicación de tratamientos superficiales en elementos de hormigón para "eliminar microfisuras y proteger armaduras expuestas, la impermeabilización de las gradas para prevenir filtraciones y humedades y la reparación del pavimento de adoquín en las zonas afectadas".

Con estas intervenciones, se garantiza la durabilidad de la infraestructura y el confort del público en sus accesos y zonas de paso. Marifrán Carazo ha remarcado que "cumplimos así un compromiso de este equipo de gobierno al realizar una actuación necesaria y urgente que esperaba desde hace años en el estadio Nuevo Los Cármenes como proyecto prioritario para este mandato y primer paso para mejorar nuestro estadio".

Durante el anuncio, la alcaldesa ha valorado que esta colaboración institucional "nos permite dar un paso firme para que Granada cuente con instalaciones deportivas mejoradas y avanzar en un proyecto global. Carazo ha añadido que "se trata de un proyecto en el que Ayuntamiento, Diputación y Granada CF sumamos esfuerzos, poniendo por delante el futuro del deporte granadino y la mejora del patrimonio municipal".

"En paralelo, también trabajamos en el proyecto del cierre de las esquinas del estadio, con la realización de los trabajos previos al proyecto constructivo aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado mes de marzo, por lo que seguiremos avanzando en nuestros objetivos y aspiraciones". Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado que esta aportación de 2,7 millones de euros "responde al compromiso de la institución con el deporte y con la provincia porque el estadio de Los Cármenes es el estadio de todos los granadinos".

Rodríguez ha subrayado que esta inversión "va a repercutir directamente en la mejora de una instalación emblemática para la ciudad". "Cumplimos con una inversión convencidos del potencial de este espacio deportivo que todos los granadinos sentimos como nuestro", y ha enmarcado esta actuación dentro de "una apuesta histórica de la Diputación por el deporte", con más de doce millones de euros que se van a invertir este año en instalaciones deportivas en toda la provincia.

En este sentido, Rodríguez ha detallado que "el pasado lunes aprobamos en un pleno extraordinario un nuevo plan que roza los nueve millones de euros para seguir generando oportunidades, empleo y desarrollo en los municipios granadinos, porque creemos en el deporte como motor económico y social que revierte en el bienestar de toda la provincia".

El director general del Granada CF, Alfredo García Amado, ha señalado que "estas mejoras que hoy comentamos cumplen con las demandas de nuestra afición y son en pro de ellos, la ciudad y la provincia. Son fruto del trabajo y la colaboración entre las tres entidades. Agradecemos el compromiso y la implicación para que el proyecto del Granada CF continúe creciendo".