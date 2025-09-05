OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha el sorteo 'El comercio de Oviedo siempre con nuestro equipo. Somos de primera', una iniciativa que busca fomentar las compras en los negocios locales al tiempo que se respalda al Real Oviedo tras su ascenso a Primera División.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, presentó este jueves la campaña en Colloto junto al consejero del club carbayón, Fernando Corral, y por la mascota oficial, Garra. Los tres visitaron algunos de los 210 comercios adheridos, como la frutería MariLuz by Silvia, Flores Berta y el kiosko Bustamante.

"El comercio es uno de los principales focos generadores de riqueza y prosperidad, que representan además a la perfección los valores del Real Oviedo: esfuerzo, constancia, compromiso, trabajo en equipo y pasión", destacó González, quien dio el pistoletazo de salida oficial al sorteo.

La campaña, en colaboración con el Real Oviedo, sorteará 24 camisetas oficiales del centenario entre los clientes que realicen una compra mínima de 10 euros en algún establecimiento participante. Para entrar en el sorteo, será necesario introducir en las urnas habilitadas una copia del ticket con los datos del comprador escritos por detrás. La promoción estará vigente hasta el 27 de septiembre y el sorteo será ante notario el 1 de octubre.

Se trata del segundo sorteo impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el club oviedista para dinamizar el comercio local. En ocasiones anteriores se repartieron pañuelos y pulseras entre los comerciantes para apoyar al equipo durante las fases de ascenso.