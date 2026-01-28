Ayuso asegura que lo mejor es que el estadio del Rayo "se quede donde está" pero con reformas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). La reunión del Consejo de G - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que lo mejor es que el estadio del Rayo Vallecano "se quede donde está" pero con reformas.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en San Sebastián de los Reyes, donde ha subrayado que lo que quieren es darle a la afición y a todos los usuarios "unas instalaciones de primera como merecen".

Lo señaló después de que el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, apuntara a la posibilidad de tener que trasladar el recinto fuera de Puente de Vallecas para garantizar su viabilidad.

Tal y como explicó recientemente el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, el Estadio de Vallecas contará con una separación física en la grada entre la afición local y visitante "para cumplir la normativa vigente y garantizar que los encuentros se desarrollen en las mejores condiciones de seguridad".

Además, señaló que el Ejecutivo autonómico "cumplirá su compromiso" y presentará al final de legislatura un proyecto de remodelación integral para este campo de titularidad autonómica.

"Ahora estamos trabajando en todos y cada uno de los requerimientos que va haciendo La Liga y las organizaciones europeas para que el Rayo pueda jugar en su estadio en las condiciones que tiene que hacerlo", explicó.