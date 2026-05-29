Archivo - La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el recibimiento en el Ayuntamiento al Club de Fútbol Rayo Vallecano de Madrid recién ascendido a Primera División, a 22 de junio de 2021, en la Real Casa de Correos, Madrid, (España). Los jugad - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes que el Rayo Vallecano haya conseguido llevar a su barrio "tan lejos", hasta la final de la Conference League que finalmente no consiguió ganar frente al Crystal Palace, y ha expresado que en el Gobierno regional están "muy orgullosos de trabajo que han realizado".

"Ojalá que al acabar este evento me hubiera ido corriendo a toda prisa a la Real Casa de Correos para celebrar con el Rayo el triunfo en la Conference League. No ha sido posible, pero aprovechando que este es el primer evento deportivo que tenemos después, decirles a toda la afición y a todo el club que estamos muy orgullosos", ha señalado la dirigente madrileña este viernes desde La Piragüera de Aranjuez.

Así, ha subrayado que el Rayo Vallecano ha hecho "soñar nuevamente" a su afición y ha demostrado que todos los equipos de Madrid, tanto en el fútbol como en otras disciplinas, son "de primera".

Pese a la derrota, es la primera vez que el equipo madrileño ha disputado una final europea en sus cien años de historia. Todo un acontecimiento con el que se volcó el barrio entero, que soñaba con llevarse a casa el primer título de su trayectoria y convertirse en el primer equipo español en ganar la Conference League.