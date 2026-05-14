Ayuso defiende a Florentino Pérez como "el mejor presidente" de la historia del Real Madrid

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Administración autonómica al futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, en la Real Casa - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que Florentino Pérez es "el mejor presidente" que ha tenido el Real Madrid y ha expresado que el club y la región le deben "muchísimo".

Así lo ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, después de que Florentino Pérez decidiera convocar elecciones a las que se va a presentar para seguir liderando la entidad y denunciara una "una orquestación de los malos periodistas" contra el club blanco.

"Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid. Creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y creo que es uno de los mejores empresarios de este país", ha valorado la presidenta madrileña.

Además, ha subrayado que Florentino Pérez ha exportado la "marca Madrid" por todo el mundo y ha atraído a la región "ciudadanos de todos los rincones". "Y ya a partir de aquí ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras", ha apuntado.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha valorado igualmente que el "equilibrio" es posible en la celebración de eventos en el Estado Santiago Bernabéu, pero que no se puede convertir la zona "en un campamento", ya que ha asegurado que con los últimos conciertos se creó "un auténtico caos".

Ayuso se ha referido a esta cuestión después de que este miércoles la Audiencia Provincial de Madrid diera la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

La dirigente regional ha subrayado que hay que compaginar el descanso con la actividad del recinto, que es ahora mismo "el mejor del mundo para organizar eventos de esas características". "Vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera que se pueda compaginar la vida diaria", ha reivindicado.

Hasta el momento, ha subrayado que la celebración de eventos se había convertido en "un auténtico caos" porque no es que se superara los decibelios sino que durante muchos días se convirtió "un barrio residencial en un campamento".

"Pero ese equilibrio es posible si hay mesura, si no son conciertos a diario, si son a unas horas determinadas, si por parte del estadio también se sigue adecuando las instalaciones y también en una ciudad de ruido. Hay que entender que vivimos en una ciudad", ha expresado Díaz Ayuso.