Ayuso dice que extinguir la concesión al Rayo se decidió "con LaLiga y la RFEF" y hay "estadios alternativos"

Archivo - Fachada del estadio de fútbol de Vallecas, dónde suele jugar el Rayo Vallecano, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la decisión de extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano se ha tomado con "LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)" y que estas instituciones tienen "estadios alternativos".

Así lo ha indicado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria por el incendio en la Sierra Oeste, después de que la Comunidad de Madrid dictase una orden de extinción de la concesión al Rayo Vallecano, que incluye como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

"Hemos realizado una consultoría externa y esta nos ha comunicado que hay riesgo para la seguridad de las personas y, por tanto, hemos iniciado primero el procedimiento de extinción de la concesión por incumplimiento del club", ha explicado la presidenta, quien ha asegurado que se han visto "en la obligación de tomar esta decisión".

El Ejecutivo autonómico, titular del recinto, asume desde este miércoles las actuaciones urgentes necesarias para garantizar la seguridad de las personas y conseguir que el conjunto franjirrojo pueda volver a disputar sus partidos en Vallecas "en el menor tiempo posible", tal y como expresó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.