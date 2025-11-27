Archivo - Starbucks del Estadio Santiago Bernabéu, a 22 de agosto de 2025, en Madrid (España). La marca de café operada por Alsea en España desde 2028, ha abierto su primer establecimiento situado dentro de un estadio de fútbol en Europa que es a su vez e - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Starbucks, distribuidor y tostador de café y marca operada por Alsea en España desde 2018, cierra un 2025 "espectacular" tras el "hito" de la apertura de la tienda 'flagship' del Estadio Santiago Bernabéu y prevé seguir un "crecimiento sólido" en los próximos años.

"Ha sido un año espectacular dentro de la historia de la marca. Esperamos seguir con nuestro crecimiento sólido, consolidando no sólo en tiendas sino creciendo y ampliando nuestra presencia en otros canales", ha asegurado el director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero.

Durante este 2025, la cadena de cafeterías ha abierto 13 tiendas propias y tres franquicias para cerrar el año con un total de 225 establecimientos en Iberia, de los cuales 193 están ubicados en España.

"Queremos seguir con este ritmo de aperturas. Este año Starbucks Bernabéu ha sido un hito en nuestra historia y de la que estamos muy contentos y muy orgullosos, por la acogida y por cómo está funcionando es algo muy positivo y estamos híper contentos", ha subrayado.

El director general ha avanzado que la compañía está definiendo nuevos modelos de tiendas en diferentes formatos. "Vamos a apostar por el concepto de 'drive thru' (tiendas de autoservicio sin necesidad de bajarse del coche), modelos de tiendas más pequeñas en centros comerciales y en aeropuertos. Queremos tocar todos los palos y crecer en todos los canales", ha asegurado.

La renovación de tiendas también está en la 'hoja de ruta' de la compañía, que ha renovado este año seis espacios y prevé seguir hacerlo el próximo ejercicio. "Uno de nuestros objetivos es mantener la marca joven y en forma y para eso hay que reformar. Queremos no sólo cambiar el look sino que sean más operativas para ser más ágil y tener una mejor experiencia", ha explicado.

El director general de la firma se ha mostrado "muy orgulloso" de la acogida que está teniendo el plan de fidelización de la marca, que suma ya más de un millón de socios y que va a suponer en el año más de seis millones de transacciones. "Nuestros clientes vienen y se involucran con la marca, algo que se transmite con el número de visitas que hace, es más fiel y consume más y mejor", ha señalado.

Respecto a la despersonalización en el servicio que se ve en el sector de las cafeterías con marcas que buscan que se pida más 'online' o para llevar, Romero ha reiterado que ellos pretenden lo contrario. "La conexión con el clientes es algo que nos define y queremos seguir cuidando. La sonrisa que un barista da a nuestros clientes puede ser la única que el cliente vea al día y queremos que se queden con nosotros", ha asegurado.

BERNABÉU, PRIMERA 'FLAGSHIP' EN ESPAÑA

De esta forma, la 'flagship' del Bernabéu es el "escaparate de la marca", que recibe de media entre 1.000 a 1.500 personas al día y permite a Starbucks contar más de la marca. Un espacio con equipo propio de cocina y con una barra de mixología, donde los más demandados son los cócteles de café.

Starbucks Bernabéu se convirtió en la primera tienda de la marca ubicada dentro de un estadio de fútbol en Europa y es el espacio más grande en España, ya que cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados, que se reparten en dos plantas y que cuenta con vistas privilegiadas al campo madridista.

Un espacio que tiene una propuesta experiencial inspirada en la que se ofrecen en los Starbucks Reserve Roasteries, la línea más 'premium' de la marca, y de las que hay sólo seis en el mundo (Seattle, Shanghai, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago).