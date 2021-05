Bordalás firma con el Valencia garantizando que será "un equipo muy competitivo"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha anunciado este jueves un acuerdo con José Bordalás, quien será nuevo entrenador del primer equipo para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023, más una opcional, después de cerrar una etapa de cinco temporadas en el Getafe.

"Quiero dar las gracias al presidente Anil Murthy y a Miguel Ángel Corona por confiar en mí. Afronto esta oportunidad con una ilusión tremenda. Es el momento de analizar, consensuar las necesidades de la plantilla y ver lo que necesita para ser lo más competitiva posible y que podamos recuperar las señas de identidad del Valencia. El objetivo es que el aficionado salga ilusionado y satisfecho de Mestalla", analizó Bordalás en su presentación.

El técnico deslizó que su "objetivo es que el aficionado salga satisfecho de Mestalla, satisfecho del equipo". "Que vea un equipo que compite y lo da absolutamente todo. Todo requiere un periodo. Cuanto antes nos pongamos a trabajar y recuperemos las señas de identidad podremos ser competitivos", dijo.

De cara a este "desafío importante" que encara con "muchísima ilusión", Bordalás avanzó que "el objetivo lo marcará el día a día" "Nunca he marcado un objetivo a largo plazo porque hay que ir poco a poco, trabajar, construir los cimientos. No puedo defraudar ni a las personas que han creído en mí, ni a la afición ni a la ciudad. Mi compromiso es enorme. Soy una persona muy exigente conmigo mismo, con el jugador e intento que el equipo esté a la altura de la historia de este club", desgranó.

Respecto a la confección de la plantilla, contestó que "obviamente" no puede "decir nada públicamente". "Nos tenemos que sentar para analizar las necesidades del equipo respecto a la temporada anterior. A partir de ahí confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para ilusionar a la afición y conseguir resultados importantes (...) Hay jugadores que van a seguir sí o sí y así me lo han trasladado. Puede que algún jugador pueda salir, pero siempre que la oferta será interesante para el Valencia", indicó.

Además, el alicantino recordó que "todos los aficionados del Valencia saben cuál es el ADN del Valencia". "No vengo a instaurar algo que el Valencia no haya tenido. Solo vengo a ayudar para recuperar ese ADN. Lo veremos día a día, lo veremos durante la competición. Hay jugadores jóvenes y jugadores con experiencia. El equipo necesita incorporar en algunos puestos con jugadores que den un salto de calidad. Estamos convencidos de que lo conseguiremos y que el Valencia será un equipo muy muy competitivo. No tengáis ninguna duda", garantizó.