Fútbol.- La Bundesliga Femenina aspira a cooperar más con clubes masculinos

Publicado 11/02/2020 18:10:17 CET

FRANKFURT (ALEMANIA), 11 Feb. (dpa/EP) -

La Bundesliga Femenina aspira a seguir cooperando con los clubes de la Primera División masculina, según informó este martes Siggi Dietrich, directivo del FFC Fráncfort y presidente del recién creado comité de la Bundesliga Femenina en la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

"Muchos clubes de España, Inglaterra y Francia ya están practicando esto, y cuando los grandes clubes empiecen, los pequeños seguramente seguirán el ejemplo", dijo Dietrich, cuyo club jugará ayudado por el Eintracht Fráncfort a partir del verano.

Las mujeres comenzarán el año futbolístico 2020 este viernes por la tarde con el partido estelar entre el TSG 1899 Hoffenheim, segundo en la tabla, y el defensor del título, el VfL Wolfsburgo.

"Creo que, a largo plazo, habrá más clubes profesionales con un departamento femenino", comentó a la 'dpa' la internacional alemana Sara Däbritz. "Me gustaría, primero, porque podría crear muchas combinaciones geniales como el Bayern contra Dortmund o incluso derbis como el Schalke contra el Dortmund, y seguro que habría muchos espectadores. Por otra parte, yo misma he jugado en tres clubes de este tipo en el Friburgo, el Múnich y el París y he tenido muy buenas experiencias", dijo la jugadora, recién fichada por el PSG.