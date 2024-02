Una cadena humana rodeará este sábado el estadio del Rayo para reivindicar su permanencia en Vallecas

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una cadena humana rodeará este sábado el estadio del Rayo Vallecano para defender su permanencia en el barrio madrileño de Vallecas, una protesta que comenzará a las 12:30 horas.

La cadena humana alrededor del estadio exigirá la permanencia "por localización e historia, por pasión y defensa del patrimonio, porque hace falta mantenimiento y no un pelotazo urbanístico que gentrifique el barrio".

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, aseguraba ayer en el Pleno de Cibeles que lo que quiere el Ayuntamiento de Madrid es "ayudar a que el Rayo se quede en Vallecas" y para conseguirlo "se escuchará qué se quiere hacer" y se buscarán "las mejores alternativas" para ello, además de la "viabilidad futura del club".

Fue la edil socialista María Caso la que elevó al Pleno de Cibeles la situación del estadio, lamentando la "falta de respeto para el Rayo" por lo vivido en las últimas semanas, unas palabras pronunciadas ante la presencia de peñas rayistas.

Caso criticaba tanto el hecho de que las peñas se enterasen por una entrevista de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "de que la Comunidad de Madrid quiere sacar fuera de Vallecas este símbolo del distrito", unido a "la desidia con la que han dejado morir el estadio para decir ahora, en el centenario de su fundación, que es insostenible que siga donde está".

"INSOSTENIBLE NO ES"

"Insostenible no es. El club está en unas condiciones económicas saludables y podría invertir. La Comunidad podría exigirle las reformas que ya debería haberle reclamado y continuar el plan de inversiones iniciado. Y el Ayuntamiento podría instar a su ejecución subsidiaria", enumeró Caso.

También recordó que el estadio es un edificio protegido del Ayuntamiento. "¿De qué sirve? ¿Qué tipo de seguridad jurídica otorga una protección si ustedes no van a requerirles las mejoras necesarias ni se van a oponer a su destrucción?", preguntó a la bancada del PP.

Para Sonia Cea, "lo insostenible es esta política tan populista y de brocha gorda que realizan el PSOE, con la que una vez más se sirven de algo tan noble como es el deporte para intentar tapar sus vergüenzas y tratan de engañar a la población".

"¿Qué quiere el Partido Popular y este equipo de Gobierno? Que el Rayo se quede en Vallecas. ¿Cuál es la situación actual? El estadio es propiedad de la Comunidad de Madrid y el Rayo es una asociación. Por lo tanto, ni el estadio ni el club dependen del Ayuntamiento de Madrid", apostilló.

"EJEMPLO Y MEMORIA"

En una proposición posterior, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, subrayó que la afición del Rayo Vallecano y de miles de vecinos "lo que quieren, sencillamente, es que el estadio del Rayo siga siendo una seña de identidad para dos distritos, un barrio combativo", a punto de celebrarse el centenario de la fundación de la agrupación deportiva.

"Han sido cien años de un equipo profundamente ligado a su barrio que, en muchas ocasiones y gracias a su fama de 'mata gigantes', le ha recordado a Vallecas la importancia de pelear juntos, el espíritu de equipo que ha conseguido tantos avances, a pesar de tantas dificultades", alabó.

Más Madrid demanda "reparaciones técnicas, adecuaciones, mejoras, actualizaciones para que un estadio construido hace mucho tiempo se adapte a las necesidades de ahora". Y eso debe hacerse por parte de las administraciones públicas competentes y también de la presidencia del club. Para Cea, lo que busca la izquierda "es sacar tajada política", para apostillar que el Ayuntamiento "no puede obligar a una sociedad privada a quedarse en una ubicación".

"NADIE SE IMAGINA AL RAYO FUERA DE SU ESTADIO"

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal indicaba que a "ninguno de los clubes ingleses se les ha ocurrido marcharse de su barrio y en el fútbol español la situación es parecida. Los grandes clubes han reconstruido sus estadios, Madrid y Barcelona están en ello, o incluso han demolido el Calderón para trasladarse a kilómetros de allí, como ha hecho el Atlético. Pero es que el Real Madrid está en Chamartín pero no es de Chamartín, y el Atlético estaba en el Manzanares, pero no era de Arganzuela, como ahora no es de San Blas, son equipos de Madrid. El Rayo es distinto", puntualizó.

"Nadie se imagina al Rayo Vallecano fuera de su estadio y fuera de Vallecas. El Rayo es un equipo modesto, de presupuesto modesto, que no aspira a grandes títulos ni competiciones, simplemente a mantenerse en primera. No quieren ser un equipo grande ni jugar la Champions, lo que quieren es seguir siendo el equipo que han sido los últimos cien años, el club de Vallecas, el club de su barrio, y no es tan difícil de entender", sostuvo.