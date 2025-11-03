Hasta 1.200 policías velarán por la seguridad en el Atlético de Madrid-Unión St. Gilloise

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 1.200 policías velarán por la seguridad en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League que disputarán Atlético de Madrid y Unión St. Gilloise este martes a partir de las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, informó Delegación de Gobierno en un comunicado.

El encuentro ha sido catalogado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, por lo que se reforzará la seguridad en los alrededores del estadio, donde se prevé la asistencia de 2.000 espectadores visitantes con entrada.

Al ser considerado de alto riesgo implica que los clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio. Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

El operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes. Estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil, además de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal de Madrid, componentes de Samur-Protección Civil, bomberos, vigilantes y auxiliares de seguridad del club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de más de 2.000 aficionados belgas con entrada en un estadio que rozará un aforo de 60.000 asistentes. Para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.