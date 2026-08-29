AMP.- Feyenoord, Inter y Liverpool, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en Champions

Archivo - Florian Wirtz of Liverpool FC and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Liverpool FC and Atletico de Madrid at Anfield on September 17, 2025, in Liverpool, Englan - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Feyenoord, el Inter de Milán, el Liverpool, el Borussia Dortmund y el Lille serán los rivales del estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-27 del FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el Real Betis Balompié, respectivamente, ha confirmado este sábado la UEFA.

En una primera jornada que se repartirá entre el martes 8 y el miércoles 10 de septiembre, el conjunto blanco será uno de los primeros en estrenarse este curso el mismo martes ante el Inter en el Santiago Bernabéu a las 21.00 horas. Ese mismo día y a la misma hora competirán el Villarreal, en el Signal Iduna Park, y el Betis, en el Stade Pierre-Mauroy.

El miércoles, por su parte, será el turno del debut del conjunto azulgrana, que recibirá al Feyenoord en el Spotify Camp Nou a las 18.45 horas. También ese día, aunque a las 21.00 horas, jugarán los rojiblancos ante el Liverpool en Anfield, exactamente el mismo encuentro y el mismo lugar donde los de Diego Pablo Simeone se estrenaron el curso pasado en la competición continental (3-2).

El Barça, que la temporada pasada llegó a cuartos de final, afrontará su primer desplazamiento en la segunda jornada, el 13 de octubre, ante el Galatasaray (21.00), y también viajará en la tercera para enfrentarse con el Paris Saint-Germain, vigente campeón, en el Parque de los Príncipes el 20 de octubre (21.00).

Además, recibirá al Aston Villa el 3 de noviembre (21.00), viajará a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah FC el 25 de noviembre 18.45), antes de medirse con el Manchester City en casa el 8 de diciembre en su último encuentro europeo del año (21.00). Ya en enero, se desplazará a Lisbia para jugar con el Sporting Clube de Portugal el día 20 (21.00) y despedirá la fase ante el Como 1907 de Cesc Fàbregas, que regresará al Camp Nou el día 27 (21.00).

Por su parte, el Real Madrid, tras abrir la competición en casa, afrontará su primer duelo fuera ante la AS Roma, exequipo de José Mourinho, el 14 de octubre (21.00). Ese mismo mes, el 21 (21.00), recibe al RB Leipzig, y ya en noviembre viaja a Atenas para chocar con el AEK el día 4 (18.45) y para medirse con el PSV Eindhoven en casa el 24 (21.00).

El 9 de diciembre (21.00) pisará el Emirates Stadium para enfrentarse con el actual subcampeón de la competición, el Arsenal FC de Mikel Arteta. Su último partido en casa será el 19 de enero (21.00) ante el LASK austriaco y lejos de casa, el 27 (21.00) ante el Shakhtar Donetsk.

Después de Anfield, el Atlético de Madrid jugará con el Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano el 13 de octubre (21.00), antes de desplazarse a Alemania por el duelo ante el Stuttgart del 20 de octubre (21.00) VfB Stuttgart. Jugará entonces dos partidos seguidos en casa ante el Bayern de Múnich y el Viking noruego, el 3 (21.00) y el 25 de noviembre (21.00), respectivamente.

Tras ello, el equipo rojiblanco también afrontará dos encuentros fuera ante PSV Eindhoven, el 9 de diciembre (21.00), y Bodo/Glimt, el 19 de enero (18:45), y concluirá su aventura en la fase en el Metropolitano ante el Fenerbahçe el 27 de enero (21:00).

Mientras, el Villarreal vivirá su primer encuentro en el Estadio de la Cerámica ante el Nápoles el 13 de octubre (21.00). También recibirá al PSG el 3 de noviembre (21.00), al Sabah el 8 de noviembre (18.45) y al Manchester United el 27 de enero (21.00), en la última jornada, y se medirá a domicilio con el Liverpool el 20 de octubre (21.00), con el Slavia Praga el 25 de noviembre (18.45) y con el Fenerbahçe, el 20 de enero (18.45).

Por último, el Real Betis, tras estrenarse en Francia, jugará dos partidos seguidos en el La Cartuja ante el Oporto y el Feyenoord, el 14 (21.00) y el 21 de octubre (21.00); dos seguidos fuera ante Borussia Dortmund y Slovan Bratislava, el 4 (21.00) y el 24 de noviembre (21.00); otros dos consecutivos en casa frente al Como y el Arsenal, el 9 de diciembre (18.45) y el 20 de enero (21.00); y completará la fase ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena el 27 de enero (21.00).

--CALENDARIO DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA FASE DE LIGA.

FC BARCELONA.

09/09 18:45: Feyenoord (C).

13/10 21:00: Galatasaray (F).

20/10 21:00: Paris Saint-Germain (F).

03/11 21:00 Aston Villa (C).

25/11 18:45: Sabah FC (F).

08/12 21:00: Manchester City (C).

20/01 21:00: Sporting Clube de Portugal (F).

27/01 21:00: Como 1907 (C).

REAL MADRID.

08/09 21:00: FC Inter de Milán (C).

14/10 21:00: AS Roma (F).

21/10 21:00: RB Leipzig (C).

04/11 18:45: AEK Athenas FC (F).

24/11 21:00: PSV Eindhoven (C).

09/12 21:00: Arsenal FC (F).

19/01 21:00: LASK (C).

27/01 21:00: FC Shakhtar Donetsk (F).

ATLÉTICO DE MADRID.

09/09 21:00: Liverpool FC (F).

13/10 21:00: Manchester United (C).

20/10 21:00: VfB Stuttgart (F).

03/11 21:00: FC Bayern de Múnich (C).

25/11 21:00: Viking FK (C).

09/12 21:00: PSV Eindhoven (F).

19/01 18:45: FK Bodo/Glimt (F).

27/01 21:00: Fenerbahçe SK (C).

VILLARREAL CF.

08/09 21:00: Borussia Dortmund (F).

13/10 21:00: SSC Nápoles (C).

20/10 21:00: Liverpool FC (F).

03/11 21:00: Paris Saint-Germain (C).

25/11 18:45: SK Slavia Praga (F).

08/11 18:45: Sabah FC (C).

20/01 18:45: Fenerbahçe SK (F).

27/01 21:00: Manchester United (C).

REAL BETIS.

08/09 21:00: LOSC Lille (F).

14/10 21:00: FC Oporto (C).

21/10 21:00: Feyenoord (C).

04/11 21:00: Borussia Dortmund (F).

24/11 21:00: SK Slovan Bratislava (F).

09/12 18:45: Como 1907 (C).

20/01 21:00: Arsenal FC (C).

27/01 21:00: FC Bayern de Múnich (F).