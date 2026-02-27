AMP. Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions

Archivo - Nico Gonzalez of Manchester City in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Bernabeu stadium on December 10, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid-Manchester City, Newcastle-FC Barcelona y Atlético de Madrid-Tottenham son los cruces de los equipos españoles en la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la se de la UEFA en Nyon (Suiza).

Después de unos 'playoffs' en los que Real Madrid y Atlético superaron a SL Benfica y Club Brujas, respectivamente, el fútbol español puede presumir de tener tres equipos, con el Barça como conjunto clasificado en el codiciado 'top 8', entre los 16 mejores clubes europeos de la temporada.

Sin embargo, el sorteo no fue demasiado benévolo con el 15 veces campeón de Europa, que se tendrá que ver las caras, por quinta temporada consecutiva, con el Manchester City, en el que ya es un clásico de la Liga de Campeones.

El curso pasado, los blancos celebraron su primer triunfo en el Etihad Stadium y eliminaron a los de Pep Guardiola en los 'playoffs' de la competición con un triplete de Kylian Mbappé en la vuelta en el Santiago Bernabéu, y también avanzaron a semifinales tras apear a los ingleses en los penaltis en la 2023-24 antes de la 'Decimoquinta'.

En la 2022-23, el City, que fue campeón de Europa, se vengó duramente --con un 4-0 en el Etihad--, de su adiós europeo como víctima de la Champions de las remontadas blancas una temporada anterior, curso en el que los blancos celebraron la decimocuarta Copa de Europa.

Si todo sigue su curso más lógico a nivel de favoritos y si los blancos van avanzando, al Real Madrid, en la parte del cuadro más dura, se enfrentará en cuartos de final al Bayern, mientras que en semifinales su rival podría ser Liverpool, Chelsea o PSG, por lo que un Clásico solo se podría ver en la final, algo que no ha ocurrido nunca.

Por su parte, el conjunto entrenado por Hansi Flick, el único que evitó la penitencia de la 'repesca', sí tuvo más suerte y evita al actual campeón continental, el Paris Saint-Germain, y se cruza en octavos con el Newcastle de la Premier League.

Los azulgranas vencieron por 1-2 a las 'Urracas' en la fase de liga con un gran partido de Marcus Rashford, en el cuarto triunfo del equipo catalán en enfrentamientos contra el conjunto inglés. Será la segunda vez en la temporada que se vean las caras, como ya ocurrió en la 2002-03, la última vez que ambos se enfrentaron antes de este curso.

Los cuartos para el Barça serían ante el Tottenham o el Atlético de Madrid, que ya les apeó de la competición en 2014 y 2016, años en los que los rojiblancos alcanzaron la final; Arsenal podría esperar en semifinales y el Real Madrid podría ser rival en la final, siempre y cuando ambos superen a todos sus rivales.

Finalmente, el Atlético de Madrid, que como el Real Madrid será local en la ida y visitante en la vuelta, ahora se enfrentará al Tottenham londinense, a priori más asequible que el Liverpool. Para acudir al último enfrentamiento entre Tottenham y Atlético de Madrid hay que remontarse a la final de la Recopa de Europa de 1963, que acabó con triunfo de los 'Spurs' por 5-1.

Así, tendrían un hipotético cruce de cuartos de final ante FC Barcelona o Newcastle, mientras que en la semifinal tocará Arsenal, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt o Sporting CP, porque el Real Madrid solo sería su rival en la final, como ya lo fue en Milán en 2016 y Lisboa en 2014.

Las eliminatorias de los octavos de final de la máxima competición continental de clubes se realizarán a ida y vuelta y se disputarán el 10-11 de marzo, la ida, y 17-18 de marzo, la vuelta.