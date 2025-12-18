AMP2. París FC-Real Madrid y Atlético-Manchester United, en el 'playoff' de la Champions Femenina

Archivo - Caroline Elspeth Lillias Weir of Real Madrid CF celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD3, football match played between Real Madrid CF and Paris FC at Alfredo Di Stefano stadium on November 11, 2025, in - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El París FC francés y el Manchester United inglés serán los respectivos rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en el 'playoff' de acceso a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, según deparó el sorteo celebrado este jueves que también vislumbró un posible Clásico con el billete a las semifinales en juego.

De este modo, los dos equipos madrileños se medirán a dos equipos contra los que ya han jugado en la fase de liga y a los que no pudieron ganar en casa, en una eliminatoria a doble partido el 11/12 y el 18/19 de febrero, con el madridista jugando la vuelta en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Este evitó un rival más duro como el Vfl Wolfsburgo alemán, doble campeón de Europa y al que batió hace unas semanas por 2-0, pero se encontrará con un París FC que terminó la liguilla en el décimo puesto con ocho puntos (2V 2E 2D) y que no se le ha dado históricamente bien porque no ha sido capaz de ganarle en sus tres anteriores enfrentamientos.

Así, ambos equipos compartieron fase de grupos en la temporada 2023-2024, donde el Real Madrid quedó eliminado sin ganar ningún partido, cayendo ante el conjunto parisino por 2-1 y 0-1. Este año, en la fase de liga, también tropezó, aunque un tanto de la escocesa Caroline Weir en el minuto 97 evitó la derrota en el Alfredo di Stéfano (1-1) ante un rival que se había adelantado desde el punto de penalti por medio de Lorena Azzaro.

Por su parte, el Atlético de Madrid también jugará este 'playoff' frente a un oponente que ya conoce como el Manchester United inglés, que terminó sexto con 12 puntos, tres de ellos sacados del Centro Deportivo de Alcalá de Henares gracias a un tanto de la sueca Fridolina Rolfö y que supo aguantar pese a quedarse con 10 jugadoras. El equipo rojiblanco tendrá además que disputar la vuelta en Inglaterra.

También se sorteó el resto del camino hacia la final del 23 de mayo en Oslo, que alumbró un posible Clásico en los cuartos de final si el Real Madrid supera al París FC, con el FC Barcelona teniendo además la vuelta en su estadio. En caso de producirse, sería la reedición del duelo entre ambos en la temporada 2021-2022 que terminó con un global de 8-3 para las blaugranas, que jugarán el segundo partido en un Camp Nou histórico con más de 90.000 espectadores.

El Atlético irá también por esa parte del cuadro y si se clasifica para los cuartos de final tendría otro reencuentro, ante el Bayern Múnich, con el que empató en casa a dos en la liguilla, por lo que en el caso de avanzar, el fútbol femenino español se aseguraría un finalista.

Por la parte baja, el 'playoff' lo disputarán el OH Leuven belga ante el Arsenal FC inglés, actual campeón, y el Wolfsburgo alemán ante la Juventus FC italiana. Los ganadores del primer cruce se medirán al Chelsea FC inglés en cuartos y los del segundo al Olympique de Lyon francés.

--ELIMINATORIAS DEL 'PLAYOFF' DE LA CHAMPIONS FEMENINA.

-Ida.

11 de febrero

OH Leuven - Arsenal FC 18.45.

París FC - Real Madrid 21.00.

12 de febrero.

Vfl Wolfsburgo - Juventus FC 18.45.

Atlético de Madrid - Manchester United 21.00.

-Vuelta.

18 de febrero.

Real Madrid - París FC 18.45.

Arsenal FC - OH Leuven 21.00.

19 de febrero.

Juventus FC - Vfl Wolfsburgo 18.45.

Manchester United - Atlético de Madrid 21.00.