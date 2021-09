Busquets se quedó "en estado de shock" al conocer la marcha de Messi

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Barcelona, Sergio Busquets, ha reconocido que se quedó "en estado de shock" cuando conoció la marcha de Leo Messi y que están obligados a "cambiar el chip y jugar sin Leo con todo lo que aportaba a nivel individual y colectivo" en esta Liga de Campeones, donde debutarán el martes frente a un Bayern "sólido y que domina todas las facetas del juego".

"Sabemos que no tenemos a Leo ni sus individualidades, pero lo tenemos que intentar. Estamos ilusionados con esta nueva etapa y con esta Champions que comienza. Sabemos que no es un partido fácil, pero tenemos mucha ambición en este equipo. Debemos ir poco a poco siendo cada vez más sólidos, competir cada vez mejor y, ¿por qué no?", se preguntó Busquets ante la prensa.

El centrocampista explicó cómo vivió la salida de Messi. "En estado de 'shock' por todo lo que era Leo para el Barça y personalmente también por mi familia, por la suya, un cúmulo de sensaciones difíciles de digerir. Pero no dependía de nosotros. Ha sido duro, pero debemos intentar cambiar el chip y jugar sin Leo con todo lo que aportaba a nivel individual y colectivo", pidió.

A nivel europeo, esa misión empieza ante el Bayern, rival más exigente dentro de "un grupo muy difícil". "Sería clave lograr un buen primer resultado. Tendremos delante un rival de mucha entidad, muy sólido y que domina todas las facetas del juego. Esperamos estar a nuestro mejor nivel y empezar la fase de grupos con a una victoria", deseó.

Preguntado por la relación entre Joan Laporta y Ronald Koeman, el capitán respondió que "es un tema que tienen que hablar entre ellos". "Cada uno es dueño de su palabras, a final lo que todos queremos es el bien del club y ellos también. Si tienen algún problema entre ellos habrá que hablarlo, pero yo creo que no es así, que cada uno ha dado su opinión. Todos queremos lo mejor para el club", recordó.

"KOEMAN SABE LO QUE QUIERE Y TIENE MUCHA EXPERIENCIA"

En este sentido, subrayó que ya han "estado en situaciones muy difíciles en los últimos años". "Ha habido muchos cambios de jugadores, de presidencia, en todos los estamentos del club, y Koeman ha sido fundamental. Para eso lo trajeron, para hacer esos cambios en circunstancias difíciles que se sumaban a la pandemia. Sabe lo que quiere, tiene mucha experiencia y en ello está", arropó al técnico.

En cuanto a Memphis Depay, el mediocentro valoró que "ha empezado muy bien, ayudando al equipo con goles y asistencias, pero también con su trabajo". "Sabíamos que era un jugador importante en su selección y que venía de hacer buenas temporadas con su anterior equipo, ha sido un gran fichaje y ojalá siga el camino de ser un jugador muy importante en todos los sentidos. Ha conectado muy bien con la afición, ha ilusionado y a nivel interno se ha adaptado muy bien", celebró.

Por último, Busquets recordó el último enfrentamiento ante el Bayern, que acabó con goleada alemana por 8-2. "Son cosas que vienen dadas y son difíciles de aceptar, pero el mundo del fútbol es así, muchas veces tienes resultados positivos y otras, negativos. Ha pasado tiempo y estamos mentalizados de que tiene que ser diferentes y debemos salir a por el partido. Son temporadas diferentes, equipos diferentes y circunstancias diferentes", concluyó.