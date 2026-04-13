Fútbol/Champions.- Casi 1.500 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el Atlético-Barça de Champions

Archivo - Varios agentes de Policía a caballo controlan los exteriores del Cívitas Metropolitano, a 10 de abril de 2024, en Madrid (España). Aficionados del equipo alemán, Borussia Dortmund, han salido a las calles de Madrid para la previa antes del parti - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 efectivos de seguridad integrarán el dispositivo previsto por la Delegación del Gobierno en Madrid con motivo del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions que este martes enfrenta al Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano a partir de las 21.00 horas.

El operativo estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, Información, Subsuelo, la Brigada Móvil y de la unidad Cóndor-Drones de la Policía Nacional; junto con agentes de la Guardia Civil, Policía Municipal, sanitarios de Samur-Protección Civil, Bomberos y Agentes de Movilidad y Cruz Roja.

Auxiliares de seguridad del propio Atlético de Madrid también participarán en un despliegue que contará con un servicio reforzado de vigilantes de Metro de Madrid, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El encuentro fue declarado como de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esto obliga a ambos clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el proceso de venta de entrada, separación de aficiones y control al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en los referido a la vigilancia de las hinchadas de uno y otro equipo, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

Se prevé la presencia de unos 3.500 aficionados del Barça para asistir al partido en el Metropolitano, que presentará un aforo completo de 69.000 asistentes. Para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a los espectadores acudir al estadio con antelación para pasar los controles de seguridad.