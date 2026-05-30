Paris Saint-Germain - Arsenal FC, final Champions - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

((Corrige la anterior por error en el último lanzador de penalti))

El PSG conserva su corona en Europa

Los de Luis Enrique se llevaron su segunda Champions en los penaltis contra el Arsenal de Arteta en el Puskas Arena

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la Champions este sábado al superar (1-1, y 4-3) en la tanda de penaltis al Arsenal en una igualada final celebrada en el Puskas Arena de Budapest.

Gabriel Magalhaes falló el lanzamiento definitivo que dio al equipo francés, dirigido por el técnico español Luis Enrique Martínez, la segunda Copa de Europa de su historia y de manera consecutiva, ante un Arsenal, con otro español al mando, Mikel Arteta, que tras ganar la Premier 22 años después quería su primera 'Orejona'.

Los de Londres minimizaron a un PSG que sufrió como pocas veces para generar y empezó por debajo con el temprano 0-1 de Kai Havertz. Un penalti que convirtió Ousmane Dembélé dio vida a los galos, para generar más a la contra que con la posesión del primer tiempo. En medio de la igualdad, el trofeo pudo caer de ambos lados, también en una tanda donde David Raya quiso ser héroe para el Arsenal, pero tras la vida extra del portero español falló Magalhaes.

El equipo inglés golpeó pronto y primero, y le valió para crecer en su plan de partido mostrando una solidez defensiva que anuló al PSG. Havertz, en el once en vez de Viktor Gyokeres y dando la razón a Arteta con otro gol en una final de Champions como el que dio el título al Chelsea en 2021, aprovechó un desafortunado despeje de la zaga francesa y un repliegue confiado para fusilar el 0-1.

El Arsenal vigiló no meterse demasiado en su campo y el dominio del balón fue para los de París. Con todo, Myles Lewis-Skelly, quien le quitó el puesto en el centro del campo al español Martin Zubimendi, dio la salida necesaria a los 'gunners'. El equipo de Luis Enrique tardó mucho en hacer recular a los ingleses y se encontró con una tremenda maraña de camisetas rojas y blancas.

El defensor del título echó de menos algún intento de desborde por bandas, de Dembélé o Khvicha Kvaratskhelia, y se fue al descanso con un disparo a puerta, una volea complicada y lejana de Fabián Ruiz. También poco antes del intermedio, el español había tenido la más clara, tras una acción de Nuno Mendes por banda izquierda y un balón suelto en el área que cabeceó desviado el '8'.

El PSG sabía que necesitaba más y en la reanudación volvió vertical, pero no fue capaz de mantener algo de desborde en las bandas, ni tampoco buscó los centros al área. El Arsenal siguió cómodo y de nuevo se mantuvo firme sin recular, para tratar de evitar la acción que metió en la final a los galos. Con una pared, Kvaratskhelia se plantó en el área y el español Cristhian Mosquera le arrolló cometiendo un penalti que convirtió Dembélé (1-1).

Con media hora por delante, el PSG abrió las aguas, aunque el guion cambió de manera inesperada. El Arsenal, ya con Viktor Gyökeres en el campo, supo jugar directo y generar problemas a una defensa poco contundente, mientras que el campeón francés generó sus mejores ocasiones a la contra. Kvaratskhelia se desfondó para mandar el balón al poste, Vitinha rozó el gol desde la frontal y Barcola tuvo otras dos acciones a la carrera, la última ya en el descuento.

LOS PENALTIS ALARGAN EL REINADO DEL PSG

En la prórroga, sin sus estrellas, el PSG pareció a merced de un Arsenal con más pólvora, pero tampoco llegaron las ocasiones claras. Los de Arteta, que terminaron los 120 minutos con solo el tiro a puerta del 0-1, reclamaron con amargura un penalti sobre Noni Madueke y David Raya despejó los centros franceses al área.

A los de Luis Enrique, romper el muro les pareció ya cosa imposible, centrados al menos en defenderse con el balón, empujados a la tanda de penaltis. La mejor defensa de Europa había anulado al mejor ataque, achicando al final un PSG que, en la tanda, empezó por delante por el fallo de Eberechi Eze. Un paradón de Raya lo igualó, pero cumplieron Achraf Hakimi y Lucas Beraldo.

El quinto del Arsenal fue para Magalhaes y el mariscal de la defensa londinense mandó arriba el sueño del mes perfecto 'gunner'. El campeón inglés, tras 22 años de larga espera, vio esfumarse la primera Copa de Europa ante un PSG que el año pasado goleó al Inter de Milán y, en esta edición, demostró los mimbres de un campeón que repite, como solo había hecho el Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 1 - ARSENAL, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Achraf, Marquinhos (Zabarnyi, min.106), Pacho, Nuno Mendes; Vitinha (Beraldo, min.106), Joao Neves, Fabián (Zaïre-Emery, min.96); Doué, Dembélé (Ramos, min.90+6) y Kvaratskhelia (Barcola, min.83).

ARSENAL: Raya; Mosquera (Timber, min.66), Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, min.91); Saka (Madueke, min.83), Odegaard (Gyökeres, min.66), Trossard (Martinelli, min.83) y Havertz (Eze, min.91).

--GOLES:

0 - 1, min.6, Havertz.

1 - 1, min.65, Dembélé (penalti).

--TANDA DE PENALTIS:

1 - 0, Ramos, gol.

1 - 1, Gyökeres, gol.

2 - 1, Doué, gol.

2 - 1, Eze, falla.

2 - 1, Mendes, falla.

2 - 2, Rice, gol.

3 - 2, Hakimi, gol.

3 - 3, Martinelli, gol.

4 - 3, Beraldo, gol.

4 - 3, Magalhaes, falla.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó a Neves (min.90+6) y Mendes (min.118) por parte del PSG. Y a Mosquera (min.47), Saka (min.54), Gyökeres (min.98) y Rice (min.103) en el Arsenal.

--ESTADIO: Puskas Arena, Budapest (Hungría).