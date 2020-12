Fútbol/Champions.- Coutinho: "Sé que mi rendimiento no ha sido el que todos esperaban"

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atacante brasileño del Barcelona, Philippe Coutinho, se ha mostrado crítico consigo mismo y ha asegurado que su rendimiento hasta ahora en el club azulgrana "no ha sido el que todos esperaban", pero que es "mucho más fuerte mentalmente" tras su paso por el Bayern, mientras que nivel colectivo a pedido "paciencia" con el "proceso de renovación" que está viviendo el club azulgrana.

"Yo soy el primero en cobrarme. Sé que mi rendimiento no ha sido el que todos esperaban y tratándose del Barça hay mucha tensión de todos. Lo que puedo decir es que he trabajado mucho mentalmente para estar bien y hoy me considero mucho más fuerte en este sentido", apuntó Coutinho en rueda de prensa.

En cuanto a su posición favorita, explicó que quiere "hacer un buen trabajo" donde le "pongan". "Claro que cada uno tiene sus preferencias y yo también. Jugar más central me permite rendir mejor, pero decide el 'mister' y yo me preparo para hacer lo mejor en la posición que determine el entrenador", valoró, consciente de que deben reaccionar tras el tropiezo en Cádiz.

"Siempre que pierdes un partido es difícil y el ambiente se queda un poco frustrado, pero veo a todos con muchas ganas de cambiar este momento que estamos viviendo. Veo al equipo muy bien mentalmente, estamos todos con muchas ganas de cambiar esto", garantizó.

En este sentido, el brasileño recordó que el equipo atraviesa "un proceso de renovación". "Han cambiado los entrenadores y algunos jugadores que eran piezas importantes del equipo. Hay que tener paciencia y los que estamos dentro hacer de todo para que las cosas funcionen lo más rápido posible", alentó antes del "gran partido" de este martes ante la Juventus.

"Tenemos el objetivo de clasificarnos como primero y es importante ganar. Cuando vienes de una derrota, aunque sea en otra competición, aún tenemos mas ganas de volver al campo y demostrar nuestra fuerza", dijo.

Por último, Coutinho no quiso comentar las palabras de Neymar, quien apuntó que quiere volver a jugar con Messi la próxima temporada. "No sé lo que va a pasar el próximo año. Estas cosas nunca se saben. Claro que todos quieren jugar con los mejores y aquí también pensamos siempre lo mismo", finalizó.