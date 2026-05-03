Crónica del Barça Femení - Bayern Múnich: 4-2

Ewa Barbara Pajor of FC Barcelona celebrates a goal with teammates during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi Final second leg, football match played between FC Barcelona and FC Bayern Munchen at Spotify Camp Nou stadium on May 03, 2026 in Barc - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça Femení no falla a su cita en Oslo

El conjunto catalán se impone (4-2) con apuros finales al Bayern para lograr el billete a su sexta final seguida de la Champions

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Barça Femení no falló este domingo en el Spotify Camp Nou y selló su billete para la final de la Liga de Campeones 2025-2026, la sexta de manera consecutiva, después de derrotar por 4-2 al FC Bayern Múnich alemán, en un partido que dominó de principio a final, aunque sufrió en los últimos minutos ante el desesperado arreón visitante.

El conjunto catalán estará el 23 de mayo en Oslo peleando por su cuarto título continental con el Olympique de Lyon francés que entrena su ex Jonatan Giráldez, que le dirigió en los trofeos de 2023 y 2024, este último precisamente frente al ocho veces campeón de Europa. Lo hizo con bastante solvencia, dominando el segundo capítulo de un choque que venía igualado del Allianz Arena (1-1), salvo en el último cuarto de hora donde se desconectó y sufrió ante el empuje visitante.

Hasta ese momento, el triple campeón continental había mandado e impuesto su guión desde el minuto 1, con la excepción del contragolpe esporádico que permitió igualar al equipo de José Barcala. La apuesta por Salma Paralluelo, 'MVP' del choque, funcionó, Alexia Putellas firmó un doblete para igualar a César Rodríguez como segundo máximo goleador de la historia del club (234) y Ewa Pajor también apareció en un choque que trajo la buena noticia de la vuelta de Aitana Bonmatí.

Pere Romeu buscó soluciones a lo sucedido en la ida y las encontró. El técnico, cuando pocos lo esperaban, varió su once y metió a Clara Serrajordi por Vicky López y, sobre todo, a Salma Paralluelo por Claudia Pina, un mensaje de las intenciones que tenía ante el nuevo bloque bajo muniqués. La aragonesa, con Esmee Brugts metiéndose mucho por dentro, no sólo aumentó la intensidad de la presión sino que fue clave en ataque.

Y es que las locales, más fluidas que hace una semana y otra vez con el numeroso apoyo de su afición, atacaron al Bayern por los costados y de forma más directa, con la delantera española y Caroline Graham Hansen metiendo buenos centros ante una defensa que se mostró excesivamente nerviosa en muchas acciones.

El Barça encontró pronto su premio así. La extremo noruega encontró en uno de sus afilados centros en el segundo palo a Paralluelo, que minutos antes no había llegado por poco a otro envío de su compañera y que le volvió a ganar la partida a su par para ahora sí remachar el 1-0 antes del primer cuarto de hora.

El encuentro se ponía pronto donde más quería el conjunto catalán, pero el Bayern encontró casi a renglón seguido el contragolpe que buscaba en una presión y robo de Pernille Harder que pilló descolocada a la defensa local. Linda Dallmann recibió sola y, con calma, cruzó la pelota lejos del alcance de Cata Coll ante el intento desesperado de cruce de Mapi León.

Pero el FC Barcelona también supo replicar con inmediatez y de nuevo con protagonismo de Paralluelo, que desbordó con calidad y metió un buen centro al área, mal despejado por la defensa del equipo alemán. La pelota suelta le cayó a Alexia Putellas que colocó el 2-1 y la alegría, y el alivio, para la grada del Spotify Camp Nou. A partir de ahí no pasaron muchas más cosas y las blaugranas sólo tuvieron una ocasión muy claro en un disparo de Brugts tras un errático e innecesario despeje de Klara Bühl y una buena parada de Ena Mahmutovic.

EL BARÇA ENCARRILA EL BILLETE Y LE PONE EMOCIÓN

Las visitantes tampoco se desplegaron demasiado, con un disparo de Georgia Stanway como su mejor opción, pero llegaron al descanso con sus opciones intactas. Sin embargo, tras este, se finiquitaron al instante. Primero, de nuevo en otro centro lateral y con Paralluelo de protagonista. Como en el Allianz Arena, Ewa Pajor apareció en el lugar adecuado para cabecear el centro de la aragonesa y acercar Oslo.

Y poco después, en otro balón aéreo, esta vez de un lanzamiento de falta, se acabaron sus esperanzas. Putellas 'cazó' de espaldas a portería una prolongación de Brugts para firmar su doblete y dejar, salvo milagrosa reacción bávara, visto para sentencia el billete para la sexta final consecutiva de la máxima competición continental.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el tramo final no fue tranquilo. Pere Romeu dio minutos a Aitana Bonmatí y una pérdida suya trajo el 4-2 obra de Harder y un repentino cambio de escenario con un partido loco que no favoreció a las blaugranas, agobiadas hasta el pitido final por el empuje bávaro.

Coll realizó dos grandes paradas, sobre todo una a un disparo de Arianna Caruso que terminó en un larguero que también repelió el potente lanzamiento de Dallman, y Paredes metió también una pierna salvadora ante una Bühl grisácea. Bonmatí, en una larga cabalgada en solitario, y Pajor, perdonaron lo que habría sido un final tranquilo, y el VAR anuló el 4-3 de Harder aún con tiempo para que el Barça ya pudiese respirar y celebrar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 4 - BAYERN MÚNICH, 2 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts (Camara, min.86); Serrajordi (Bonmatí, min.68), Guijarro, Putellas (Nazareth, min.86); Graham Hansen (Pina, min.56), Pajor y Paralluelo (López, min.68).

BAYERN MÚNICH: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Ballisager; Stanway (Caruso, min.61), Kakounan; Dallmann, Tanikawa (Imade, min.71), Buhl; y Harder.

--GOLES.

1-0, minuto 13. Paralluelo.

1-1, minuto 17. Dallman.

2-1, minuto 22. Putellas.

3-1, minuto 55. Pajor.

4-1, minuto 58. Putellas.

4-2, minuto 71. Harder.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA). Amonestó a Putellas (min.66), por el Barça Femení, y a Stanway (min.29), por el Bayern.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 60.021 personas.