El dispositivo de seguridad para el Atlético-Bodo/Glimt de Champions contará con 1.100 integrantes

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de cara al partido de Champions que se disputa este miércoles en el Riyadh Air Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Bodo/Glimt noruego, de la última jornada de la fase de liga, contará con un total de 1.100 efectivos para garantizar el buen desarrollo del encuentro.

El operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes y estará integrado por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal de Madrid, el Cuerpo de Bomberos y Samur-Protección Civil.

Además, también contará con la colaboración de vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club madrileño. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilante, según ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Se prevé la asistencia de unos 400 aficionados noruegos con entrada, que contarán con un punto de encuentro en la plaza Céfiro --ubicada a unos 1.500 metros del estadio Metropolitano-- entre las 16 y 18.30 horas.

Para agilizar el trabajo de los agentes, la Delegación del Gobierno ha recomendado a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.