El dispositivo de seguridad para el Real Madrid-Monaco contará con más de 1.650 integrantes

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad para el partido de Champions League de este martes entre el Real Madrid y el AS Monaco contará con más de 1.650 integrantes para vigilar las zonas aledañas al estadio Santiago Bernabéu y garantizar la seguridad durante el encuentro.

El operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

En el despliegue también participará la Policía Municipal de Madrid, Samur-Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Agentes de Movilidad y vigilantes auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. Metro también reforzará la presencia de vigilantes.

El partido, correspondiente a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions, se celebrará esta noche a partir de las 21 horas en el Santiago Bernabéu, donde se prevé un aforo de 74.000 espectadores, incluidos unos 2.400 seguidores del conjunto monegasco.

Para agilizar el trabajo de los agentes, la Delegación del Gobierno ha hecho un llamamiento a todos los asistentes al estadio para que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos en el marco del dispositivo.