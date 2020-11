Fútbol/Champions.- Flick deja en Múnich a Neuer, Lewandowski y Goretzka: "Confiamos en la plantilla que tenemos"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Hans-Dieter Flick, ha dejado a Manuel Neuer, Robert Lewandowski y Leon Goretzka fuera de la lista de convocados para viajar a Madrid, donde este martes se medirá con el Atlético, aunque ha destacado su confianza en la plantilla para afrontar "un desafío importante" en el Metropolitano.

"Goretzka y Lewandowski no están al cien por cien y si no lo están, no es bueno para el equipo. Tolisso tampoco llega a tiempo. Confiamos en la plantilla que tenemos y este partido va a ser un desafío importante para el equipo", transmitió Flick ante la prensa.

"Sabemos que no vamos a ganar un premio de la belleza, pero el equipo siempre responde a la adversidad y lucha los 90 minutos", agregó el técnico germano, consciente de que este verano apenas han tenido descanso entre una temporada y la siguiente. "No hemos tenido una preparación como el Borussia Dortmund, por ejemplo, que ha tenido una pretemporada de seis semanas y tiene esa ventaja, así que estamos contentos con los resultados", resumió.

Respecto a su próximo rival, subrayó que "el Atlético va segundo en LaLiga con un partido menos, tiene la mejor defensa y el segundo mejor ataque". "Su entrenador lleva varios años trabajando de forma excelente con su equipo, consiguiendo que siempre rinda a un gran nivel", alabó a Simeone.

Respecto al revelo en la portería, Flick destacó que Alexander Nubel, que será titular en la capital española, la está dado "muy buena impresión". "Ha demostrado su calidad en los entrenamiento y también lo hizo en el partido de Copa. Para él es una excelente oportunidad de mostrar su clase en un partido de Liga de Campeones", concluyó.