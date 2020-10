Fútbol/Champions.- Lucas Hernández: "No me arrepiento de mi fichaje por el Bayern"

Fútbol/Champions.- Lucas Hernández: "No me arrepiento de mi fichaje por el Bayer

Fútbol/Champions.- Lucas Hernández: "No me arrepiento de mi fichaje por el Bayer - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés Lucas Hernández ha asegurado que no se arrepiente de su fichaje por el Bayern el año pasado, cuando llegó procedente del Atlético de Madrid, su equipo de formación con el que se volverá a reencontrar este miércoles en la Liga de Campeones.

"Tenía muchas ganas de unirme al Bayern y no me arrepiento de mi fichaje. Quiero devolver la fe que han mostrado en mí. El Atlético me dio todo y crecí allí, pero llegué a un club grande y la temporada pasada logramos ganarlo todo. Ahora queremos volver a hacerlo", valoró Hernández en rueda de prensa.

El internacional galo reconoció que "la temporada pasada no fue fácil" por culpa de "las lesiones y las operaciones" que tuvo que superar. "Esta temporada he empezado bien y me siento cómodo como defensa central y como lateral izquierdo. No tengo preferencias respecto a la posición", dijo.