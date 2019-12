Fútbol/Champions.- Sanchís: "El City es el equipo que le viene bien al Real Madrid"

Publicado 16/12/2019 16:45:23 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid Manolo Sanchís ha asegurado que el Manchester City es un rival que "le viene bien" al equipo blanco, mientras que Julio Salinas ha apuntado que el Barcelona ha tenido "suerte" con su emparejamiento con el Nápoles, pero que se la "merecía" tras finalizar primero en su grupo.

"El City es el equipo que me apetecía y estoy contento, aunque no quiere decir que no sea una eliminatoria difícil. Lo quería porque tal y como está jugando el Madrid le viene bien un equipo así. En mi opinión, el equipo se desenvuelve mejor ante un rival difícil que ante uno fácil. En el Madrid ha habido un cambio y ahora es un equipo equilibrado e infinitamente en mejor forma que en agosto", avisó Sánchís durante la tertulia del Santander UCL Talks celebrada en Madrid.

A su lado, Salinas reconoció que "Barça y Valencia han tenido suerte, pero se la merecían por ser primeros de grupo". "El Barça hizo ya los deberes porque no es igual clasificarse primero que segundo porque entre grupos hay una diferencia abismal. Para el resto ha sido un mal sorteo, aunque ni para el City ni el Liverpool va a ser fácil. Real Madrid y Atlético van a tener las eliminatorias más equilibradas", pronosticó.

Por su parte, el exjugador del Atlético de Madrid Milinko Pantic lamentó que su antiguo equipo vivió "el peor sorteo" al quedar emparejado con el Liverpool. "Pero ellos tampoco puede estar contento porque el Atlético tiene un equipazo y en dos meses puede pasar de todo. La eliminatoria está al 50 por ciento y el Atlético no tiene miedo a nadie", advirtió.

Además, el exdelantero del Valencia Vicente Rodríguez no escondió que "el Atalanta es un equipo fácil" viendo los rivales que podían salir. "El Valencia ha de pasar a cuartos. En cambio, a Real Madrid y a Atlético les espera unas eliminatorias muy duras. Estoy muy contento con el Valencia. Celades ha sabido darle la vuelta a la situación. No le conocía y ha sido una grata sorpresa", alabó al actual entrenador del equipo.