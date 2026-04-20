Fútbol.- Cientos de aficionados se acercan al Alderdi Eder donostiarra para el recibimiento a la Real Sociedad

Aficionados realzales esperan a la Real Sociedad para la celebración de su triunfo en la Copa del Rey. - HUMBERTO BILBAO-EP

SAN SEBASTIÁN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de aficionados de la Real Sociedad están ya en Alderdi Eder y sus inmediaciones, así como en los aledaños del estadio de Anoeta, para recibir al equipo 'txuri-urdin' y participar en la celebración de su triunfo en la Copa del Rey Mapfre.

Pasadas las cinco de la tarde, aficionados realistas pertrechados con banderas, bufandas y camisetas 'txuri-urdin' empiezan a colocarse en la tarde de este soleado lunes, poco a poco, a lo largo del recorrido perimetrado con vallas para ver pasar el autobús descubierto que llevará a los jugadores y el equipo técnico de la Real Sociedad desde Anoeta por el Centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento.

A lo largo de todo el recorrido pueden verse desde familias con niños, a grupos de jóvenes aficionados realzales e incluso aficionados japoneses con banderas del país nipón, por el jugador Take Kubo. En los jardines de Alderdi Eder se encuentra el mayor grueso de la afición que disfrutan del concierto de Süne hasta la llegada del autobús realista que parte a las seis de la tarde de Anoeta.

Entre la aglomeración pueden verse, además de banderas, bufandas de la Real Sociedad, globos azules y blancos, ikurriñas y banderas de Palestina.

Está previsto que las autoridades, encabezadas por el lehendakari, Imanol Pradales, reciben a los ganadores de la Copa del Rey en el Palacio Consistorial donde saludarán desde la balconada para posteriormente bajar al escenario colocado en la terraza de Alderdi Eder y celebrar con la afición.