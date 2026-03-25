Fútbol.- Clemente, Camacho, Hierro y Almeida arropan a Del Bosque en presentación de su academia de verano en Madrid

Tres seleccionadores y un 'cuarto', Almeida, respaldan a Del Bosque con su academia, con programa que vuelve en verano - EUROPA PRESS

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los exseleccionadores Javier Clemente, José Antonio Camacho y Fernando Hierro, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han arropado este miércoles al también exseleccionador Vicente del Bosque en la presentación de la nueva edición de su Academia de Fútbol, por la que han pasado más de 20.000 alumnos de 28 nacionalidades desde que viviera su arranque en 2011.

Leyendas del fútbol como Raúl González o Iván Helguera, además del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, han acompañado al exseleccionador en la presentación desde el Ayuntamiento de Madrid de la Vicente Del Bosque Football Academy, que aporta formación deportiva en valores para jóvenes jugadores en edad de formación, entrenadores de fútbol, clubes profesionales y academias internacionales.

Almeida ha reconocido que estar sentado junto a "leyendas" por parte de una persona "futbolera" es "un sueño" y más por acompañar a una "persona extraordinaria" como Vicente del Bosque, que transmite valores "no solo en lo deportivo sino sobre todo en lo humano", en línea con el espíritu de esta iniciativa.

El alcalde ha subrayado el papel de Vicente del Bosque como referente del proyecto y ha señalado que el campus ofrece a niños y adolescentes la oportunidad de aprender en un entorno marcado por el ejemplo de "tan buena gente", reforzando así su dimensión educativa y social.

Incluso Almeida se ha atrevido a hacer las veces de periodista deportivo preguntando a Camacho cuál ha sido la rueda de prensa más divertida de su carrera y a Hierro si se arrepintió de vestir de blanco. Sin ocultar sus colores rojiblancos, el alcalde incluso ha afirmado que "el COI debe unos Juegos Olímpicos a Madrid y la Champions una al Atlético de Madrid".

El campus de Madrid se celebrará del 22 de junio al 31 de julio en los centros deportivos municipales Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo) y Orcasitas (Usera) y del 29 de junio al 3 de julio en Tres Cantos. Se pueden inscribir niños y niñas de 6 a 16 años de todos los niveles que quieran aprender y pasárselo bien, explican desde la academia.

Los primeros años se inició con los campus de verano en siete ciudades sede en España. Posteriormente se inauguró el proyecto de la academia de alto nivel con sede en Mallorca, hasta la actualidad, con más de 250 eventos deportivos en una veintena de ciudades y en catorce países (España, Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Dinamarca, Portugal, Suecia, Costa Rica, Uruguay, Marruecos, Finlandia y Argentina).

Presentan la Vicente del Bosque Football Academy como "una propuesta educativa, que combina el aprendizaje del fútbol y una educación integral que fomenta valores como la amistad, la integración y el compañerismo". A la ciudad llegará del 22 de junio al 31 de julio en el CDM Vicente del Bosque y del 6 al 10 de julio en el CDM Orcasitas de 9 a 14 horas.

Los participantes, 80 por semana, contarán con un equipo de entrenadores titulados. También ofrece un convenio de becas deportivas completas para jóvenes con discapacidad o familias en riesgo de exclusión social que gestionarán los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

LA EXPANSIÓN DEL CAMPUS

La concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, ha explicado que el convenio que el Ayuntamiento tenía con la Fundación Vicente del Bosque se centraba en el campus del centro deportivo municipal que lleva el nombre del exseleccionador, en Fuencarral-El Pardo, donde cosechó "un éxito tremendo" que les llevó a plantearse la expansión.

La llegada a Usera será la principal novedad de esta edición, con un programa adicional de becas pensadas especialmente para los niños y niñas del distrito, ha detallado la también concejala-presidenta de Usera. Igualmente la Fundación Vicente del Bosque reserva plazas para menores con discapacidad para "que no se quede ningún niño ni ninguna niña fuera" de esta "escuela de valores".