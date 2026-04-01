Publicado 01/04/2026 19:58

Fútbol.- Collboni muestra "tolerancia cero contra el odio y el racismo" por los cánticos islamófobos en el España-Egipto

El alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, interviene durante la presentación del primer hub público de recarga ultrarrápida de la ciudad, a 1 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El hub de carga ultrarrápida ha sido impulsado por Endolla Barc
El alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, interviene durante la presentación del primer hub público de recarga ultrarrápida de la ciudad, a 1 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El hub de carga ultrarrápida ha sido impulsado por Endolla Barc - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lanzado un mensaje de "tolerancia cero contra el odio y el racismo", tras los cánticos islamófobos y xenófobos de parte de un sector de la grada durante el reciente partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto, disputado en el RCDE Stadium.

"Los cánticos racistas y todos los insultos abocados durante el partido son inaceptables. No representan a nuestra sociedad. La selección española de fútbol representa nuestros valores de diversidad, respeto y convivencia", ha afirmado el alcalde este miércoles en una publicación en Instagram, recogida por Europa Press.

Por último, Collboni ha señalado que el deporte no puede servir para amparar mensajes de odio y ha reclamado que se actúe con "contundencia para evitar que estos hechos tan lamentables" se repitan.

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