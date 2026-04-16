Fútbol.- 'Common Goal' impulsa el próximo 26 de mayo el Día Mundial de Fútbol Solidario

Imagen del Día Mundial del Fútbol Solidario impulsado por la organización 'Common Goal' - COMMON GOAL

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Common Goal', la organización que usa el poder del fútbol como motor de cambio positivo hacia un mundo más inclusivo y equitativo, impulsará el próximo 26 de mayo el primer Día Mundial del Fútbol Solidario, de cara a fortalecer la cultura de la solidaridad en este deporte a través de la donación del 1 por ciento de las ganancias.

Según informó 'Common Goal' en nota de prensa, el 26 de mayo, "el mundo del fútbol se unirá en torno a valores compartidos -el amor frente al odio, la inclusión frente a la división y la comunidad frente al aislamiento- demostrando que, cuando el fútbol se une, puede generar algo mucho más grande que el propio juego".

Esta iniciativa se celebrará cada año, consolidándose como una nueva cita en el calendario global del fútbol, y todo el interesado en participar debe visitar la web 'www.worldfootballgivingday.org', donde podrás apoyar a cualquiera de las más de 100 organizaciones registradas, o encontrar su propia forma de contribuir, a nivel local o global.

'Common Goal' recuerda que la participación "es abierta y flexible, animando a cada uno a implicarse, donar y movilizar a otros desde sus comunidades y plataformas" y que más de 100 organizaciones de todo el mundo ya se han registrado, "lo que demuestra el fuerte impulso inicial de una iniciativa que aspira a convertirse en el gran momento global de donación del fútbol".

Marcas como 'adidas' o 'Right to Dream' y figuras del mundo del fútbol como Juan Mata, Dani Olmo, Irene Paredes, Jürgen Klopp, Vivianne Miedema, Serge Gnabry, Sofie Junge Pedersen y Jessie Fleming se han unido para "inspirar a otros a donar, movilizar a la comunidad futbolística y animar a la afición a implicarse".

"Creo en el poder del fútbol para generar oportunidades. A lo largo de los años he querido aportar mi parte, y este día es una oportunidad para que todo el fútbol se una y haga aún más", subraya Dani Olmo. "Desde hace años he decidido dar una parte de lo que tengo gracias al fútbol. He visto de cerca cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y hoy, en un mundo donde a veces nos sentimos más separados que nunca, tenemos la oportunidad de hacer algo juntos", admite Irene Paredes.

Por su parte, Juan Mata, pionero en activar el compromiso del 1 por ciento, recalca que desde que trabaja con 'Common Goal' ha podido ver "cómo la acción colectiva puede empoderar comunidades y canalizar la pasión por el fútbol hacia un impacto social real". "El Día Mundial del Fútbol solidario se basa en ese mismo espíritu, creando un momento en el que toda la comunidad futbolística puede unirse por un bien común. Me enorgullece apoyarlo", celebra.

"Creemos que el fútbol es más que un deporte, es una cultura global con el poder de influir en la sociedad. El Día Mundial del Fútbol Solidario busca unir al fútbol en torno a un momento global de generosidad y asegurar que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda formar parte de algo más grande", añade Mary Connor, CEO de 'Common Goal'.

Desde 2017, más de 500 jugadores, entrenadores y otros actores del fútbol se han sumado a este compromiso, contribuyendo con más de 15 millones de euros para apoyar a organizaciones comunitarias en todo el mundo, alcanzando a más de 120 organizaciones y respaldando más de 20 proyectos en los últimos nueve años.