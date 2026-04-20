Fútbol. La Comunidad asegura que Ayuso saludó a todos los futbolistas de la Copa pese a "bulos" y pide "respeto" a himno

Milagros Tolon, Juanma Moreno, King Felipe VI of Spain, Luis de la Fuente, Enrique Cerezo, Isabel Diaz Ayuso, Jose Luis Martinez-Almeida during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja st - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este lunes que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, saludó a todos los futbolistas de la final de la Copa del Rey, entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, pese a los "bulos" y ha pedido "respeto" al himno de España.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde la Real Casa de Postas. Fue la propia presidenta la que publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se podía ver el saludo con Mikel Oyarzabal. "Que la verdad no estropee un jugoso titular", expresó.

Sobre ello, el consejero ha insistido en que las imágenes dejan "totalmente claro" que la presidenta tuvo la ocasión de saludar a todos los jugadores.

"Son algunos los que tratan siempre con estos bulos, con estos engaños, con estas mentiras, pues tratan de enredar y generar discordia, donde en definitiva lo que se vio allí fue un gran partido de fútbol que unió a dos aficiones", ha señalado.

Por otro lado, y sobre las pitadas al himno de España, ha subrayado que la mayoría de los que estaban en el campo "apoyaban al Rey" y el himno, que es "uno de los símbolos que unen a absolutamente todos" los españoles.

"Lo que pido es el máximo respeto siempre que suene el himno nacional, siempre que esté presente la bandera nacional, porque lo que representa la bandera y lo que representa ese himno es precisamente lo mucho que nos une y ese modelo de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978 con la Constitución", ha valorado.