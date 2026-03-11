Fútbol.-Comunidad defiende el proyecto "estratégico" para el Rayo: "La colaboración público-privada está en nuestro ADN"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que el proyecto de reforma para el Estadio del Rayo Vallecano es "estratégico" y ha subrayado que la colaboración público-privada está "en el ADN" del Gobierno regional.

"Se han puesto sobre la mesa los proyectos transformadores que está viviendo nuestra comunidad autónoma en este momento. Madrid Nuevo Norte, la Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Salud, también la reforma del Estadio Rayo Vallecano, son todo proyectos de inversión estratégicos y muy importantes lógicamente para el desarrollo social y económico de esta región y por eso es muy interesante que lo puedan conocer potenciales inversores", ha aseverado el portavoz tras el Consejo de Gobierno.

Lo ha señalado así después de que este martes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofreciera desde Nueva York a los empresarios estadounidenses invertir en el Estadio del Rayo Vallecano en un proyecto planteado por el Gobierno regional que contempla 60 millones de euros abierto a un modelo concesional, siempre que el recinto mantenga su fin deportivo.

Sobre ello, el consejero ha subrayado que se trata de una inversión que hay que realizar y que, para ello, se verá la manera "más eficaz y eficiente" de llevarla a cabo. Si bien ha incidido en que una máxima del Gobierno regional es apostar por la colaboración público-privada porque sin la iniciativa de las empresas "no habría absolutamente nada que defender". "Los que pagan los impuestos son los ciudadanos, los que pagan los impuestos y las cotizaciones son las empresas. Nosotros defendemos lo público, pero sin denostar lo privado", ha apostillado.

UN VIAJE QUE "NO PUEDE SER MÁS POSITIVO"

Por otra parte, García Martín considera que el viaje de la presidenta regional a Nueva York "no puede ser más positivo" ya que en pocos días se ha reunido con representantes de cerca de un centenar de empresas, fondos de inversión o startups.

Considera que esto "sin duda va a reportar importantes beneficios" para una región como Madrid" además de destacar que los datos de captación de inversión estadounidenses son "muy positivos". "El 70% de toda la inversión extranjera que llega a la Comunidad de Madrid, eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de esa política liberal, esa política económica que lleva a cabo este Gobierno" ha defendido.

Además, el consejero ha recordado que Estados Unidos es el principal inversor extranjero de Madrid con 3.200 millones de euros en el año 2024 y representa el 13% de toda la inversión extranjera que se capta. "No ha dejado de crecer la inversión de Estados Unidos en nuestra región desde el año 2020", ha indicado.