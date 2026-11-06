Comunidad espera "en pocos días" el dictamen que marcará el siguiente paso sobre concesión del Rayo en Vallecas

Archivo - Estadio de Vallecas (Madrid) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha avanzado este viernes que espera recibir "en pocos días" el dictamen que permitirá dar el siguiente paso en el procedimiento para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, un expediente que, según ha asegurado, avanza "de una manera satisfactoria" y dentro de los plazos normativos.

"El tema del campo está avanzando de una manera satisfactoria y cumpliendo los plazos normativos previstos. Esperamos que ya dentro de muy poco tiempo, en pocos días, podamos tener un dictamen sobre cuál es el siguiente paso que vamos a dar", ha señalado el consejero en declaraciones a los medios desde la presentación del Torneo Solidario DiscapRayo.

En cualquier caso, De Paco ha querido insistir en que el procedimiento administrativo no pone en cuestión la continuidad deportiva del conjunto franjirrojo en el barrio. "El mensaje que yo quiero transmitir es que el Rayo va a seguir jugando en su campo y será un mejor campo, sin duda alguna", ha remarcado.

La llegada del dictamen supone el próximo paso de un expediente que el Ejecutivo autonómico mantiene abierto desde finales de julio. El propio consejero había señalado a finales de septiembre que la extinción sería efectiva una vez recibido el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

UN CONCESIONARIO QUE "CUIDE" Y "MANTENGA" EL CAMPO

Preguntado por si el propio Rayo podría optar nuevamente a hacerse con la concesión del estadio, De Paco ha emplazado primero a finalizar el actual procedimiento.

"Nosotros vamos a culminar este primer procedimiento, que es el de la extinción, que como sabemos se produjo por esos incumplimientos reiterados del club en su momento", ha explicado. A partir de ahí, ha indicado que la Comunidad contará con "un concesionario que cuide el campo, que mantenga el campo" y que proporcione al equipo "el campo que se merece".

En este sentido, el consejero ha vuelto a sostener que el club no estaba manteniendo el estadio "en las condiciones que el equipo se merece", además de las que considera necesarias para el barrio y la afición.

Asimismo, De Paco ha destacado los resultados deportivos del equipo y su vinculación con Vallecas, su afición y el propio estadio, al que ha definido como parte de ese "ambiente inmaterial" que convierte al conjunto franjirrojo en uno de los clubes emblemáticos de Madrid.

La Comunidad ya había avanzado a principios de octubre que, de culminarse la extinción, se establecería un "periodo transitorio" para garantizar que el Rayo pueda seguir jugando en Vallecas hasta la llegada de un nuevo concesionario. De Paco aseguró entonces que el Ejecutivo autonómico confiaba en encontrar un nuevo gestor "en un espacio breve de tiempo". Mientras tanto, el Gobierno regional mantiene su proyecto para acometer una reforma integral del campo.

UNA EXTINCIÓN ABIERTA DESDE JULIO

El conflicto por el Estadio de Vallecas se abrió a finales de julio, cuando la Comunidad dictó una orden para extinguir la concesión al Rayo por los incumplimientos que atribuía al club e incorporó como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión.

La decisión llegó después de una primera auditoría que, según el Gobierno regional, había detectado graves deficiencias relacionadas con la seguridad, la salubridad, el mantenimiento y distintos sistemas de las instalaciones.

La suspensión cautelar obligó al Rayo a disputar fuera de Vallecas sus primeros encuentros como local, hasta que en septiembre la Comunidad levantó la medida después de recibir una segunda auditoría.

Ese segundo informe concluyó que las instalaciones inspeccionadas estaban "operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario" y constató una mejora "muy significativa" respecto a la situación inicial. El levantamiento de la cautelar no afectó, sin embargo, al procedimiento de extinción de la concesión, que siguió adelante.

El Rayo regresó así a Vallecas y disputó frente al Athletic Club el primer partido de LaLiga en el recinto tras el conflicto, aunque el encuentro tuvo que ser suspendido por el lanzamiento de objetos, entre ellos aviones de papel, durante una protesta contra el presidente del club, Raúl Martín Presa. LaLiga ha fijado para diciembre la reanudación del encuentro, que deberá disputarse a puerta cerrada en Vallecas.