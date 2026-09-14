La Comunidad de Madrid confía en que el Rayo Vallecano pueda volver a Vallecas en octubre ante el Athletic

Archivo - Grafitti frente al Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recibido ya la auditoría completa sobre el Estadio de Vallecas y está elaborando los informes correspondientes para determinar si se han subsanado las deficiencias detectadas en el recinto, con la expectativa de que el Rayo Vallecano pueda regresar al recinto para su siguiente partido como local en octubre.

Así lo ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en una entrevista en 'Telemadrid', en la que ha descartado que la vuelta pueda producirse ya este martes en el encuentro frente al RCD Espanyol de LaLiga EA Sports.

"Ese no va a poder ser en el partido del martes, pero sí vamos a intentar que el siguiente se pueda disputar", ha señalado De Paco, que ha precisado que la Comunidad ya tiene en su poder la auditoría "cumplimentada" y se encuentra analizando sus conclusiones.

"Hemos recibido ya la auditoría cumplimentada, estamos ya realizando los informes para ver si esos elementos de los que carecía el estadio por falta de mantenimiento o por incumplimiento del club ya se han solventado", ha explicado.

En caso de que las comprobaciones sean favorables, el consejero confía en que el regreso pueda producirse en el próximo encuentro del Rayo como local, ya en octubre y después del largo parón internacional en el que se para la competición tras el próximo fin de semana. El calendario fija para el 10 de octubre el Rayo Vallecano-Athletic Club. "Si es así, esperamos que el partido de octubre se pueda disputar con normalidad", ha señalado.

LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN CONTINUARÁ

La posible reapertura del estadio no supondrá, sin embargo, el final del procedimiento iniciado por el Ejecutivo autonómico para extinguir la concesión del recinto al Rayo. De Paco ha reiterado que ambas cuestiones discurren por vías diferentes y que la Comunidad continuará con el expediente al considerar que los problemas que motivaron su apertura derivaron de incumplimientos anteriores por parte del club.

"Continuaremos ese otro proceso que es el de la extinción de la concesión porque entendemos que el club no ha cumplido sus obligaciones a la altura y con el nivel que tendría que tener", ha afirmado el consejero, que ha reconocido que el Rayo ha llevado a cabo durante las últimas semanas las actuaciones necesarias para corregir los problemas del campo, aunque ha defendido que su existencia previa justificó la intervención de la Administración.

"Es verdad que el club en este último tiempo ha solventado todos los problemas que tenía el estadio, pero esos problemas existían y por eso se tuvo que iniciar este procedimiento", ha remarcado De Paco. Este ya había explicado anteriormente que, aunque una nueva auditoría permitiera reabrir el campo, la Comunidad seguiría adelante con la extinción de la concesión al tener su origen en "un incumplimiento previo". Entonces insistió en que sería una auditoría independiente y visada la que determinaría si Vallecas volvía a ser seguro para acoger partidos.

UNA SEGUNDA AUDITORÍA PARA DECIDIR LA REAPERTURA

La auditoría supone un nuevo paso después de que la Comunidad encargara una segunda revisión del campo para comprobar si las actuaciones realizadas por el Rayo habían solucionado las deficiencias recogidas en el primer informe.

Hasta ahora, De Paco había evitado fijar una fecha para la reapertura y había insistido en que el equipo no regresaría hasta que se garantizara que el recinto es "cien por cien seguro". En este sentido, pidió "no frivolizar" con esta cuestión y recalcó que sería la nueva auditoría la que determinase si se podía volver a jugar en Vallecas.

El Rayo había sostenido días antes que la empresa auditora disponía ya de un informe preliminar "favorable" en materia de seguridad y salubridad, extremo que la Comunidad negó entonces al asegurar que no existía todavía ningún informe técnico que avalara esa conclusión.

El nuevo anuncio de De Paco supone que la Administración sí dispone ya de la auditoría y se encuentra ahora elaborando los informes que determinarán si procede levantar las restricciones que impiden al equipo utilizar el campo.

DESDE FINALES DE JULIO SIN JUGAR EN VALLECAS

El 'exilio' del Rayo se remonta al mes de julio, cuando la Comunidad dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas y acordó como medida cautelar su suspensión inmediata después de que una primera auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El informe recogía problemas en ámbitos como los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y las condiciones higiénico-sanitarias. La Comunidad atribuyó además al Rayo incumplimientos en sus obligaciones de mantenimiento y en la aportación de documentación requerida.

La tensión aumentó cuando técnicos y operarios enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al estadio para iniciar las actuaciones urgentes. La Comunidad llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional contra el club por impedir la entrada de su personal.

Tras varios intentos fallidos y una posterior reunión entre De Paco y el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, los técnicos autonómicos pudieron acceder finalmente a las instalaciones y comenzaron las comprobaciones.

El enfrentamiento continuó posteriormente con acusaciones cruzadas. El Rayo llegó a acusar a la Comunidad de mantener "oculto" durante más de siete meses el informe que motivó la suspensión, mientras que De Paco respondió calificando la postura del club como un "intento desesperado de tapar la realidad" y acusándole de actuar con "mala fe".

DOS PARTIDOS COMO LOCAL EN BUTARQUE

La imposibilidad de utilizar Vallecas ha obligado ya al Rayo a disputar partidos como local en el Estadio Ontime Butarque de Leganés. El primero fue frente al Deportivo Alavés en agosto, después de que LaLiga rechazara la petición del club para aplazar el encuentro. El Rayo volvió a ejercer como local en Butarque el pasado 5 de septiembre frente al Racing de Santander, partido que terminó con victoria franjirroja por 3-2.