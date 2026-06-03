Fachada del Estadio Bernabéu, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid no hará normativas "ad hoc" para conciertos en el estadio Santiago Bernabéu y ha asegurado que primará "el interés general".

"Nosotros siempre buscamos el interés general en todos los desarrollos normativos que podamos establecer", ha defendido el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las palabras del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien aseguró que iban a "volver prontísimo".

Así, ha insistido en que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento y el club van a buscar "el equilibrio entre el descanso y la convivencia con todos los grandes eventos". "Estamos muy contentos de que puedan hacerlo pero insisto también respetandoo el descanso", ha apostillado.