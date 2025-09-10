Fútbol.- La Confederación Brasileña lamenta el "antifútbol" vivido y la actuación arbitral en la derrota ante Bolivia

LONDRES 10 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, se mostró muy molesto por lo vivido este martes en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, a domicilio ante Bolivia, saldado con derrota por 1-0, y donde cree que la 'Canarinha' tuvo que afrontar dificultades más allá de lo deportivo y dejó claro que espera "medidas" por parte de la CONMEBOL.

"Es triste lo que ha pasado hoy aquí. Desde nuestra llegada, lo que vimos fue el antifútbol, incluso con esta altitud de 4.000 metros. Jugamos contra el arbitraje, contra la policía, contra los recogepelotas sacando los balones del campo y poniendo balones en el campo. Eso es lo que no esperamos para el fútbol mundial, ni para el fútbol sudamericano", lamentó Xaud a 'TNT Sports' tras el encuentro.

El dirigente fue crítico con el árbitro Cristian Garay y sus asistentes. "(A 4.000 metros) es difícil jugar al fútbol y más jugando con 14 hombres en el campo contra una selección nacional, así que espero que la CONMEBOL tome cartas en el asunto, precisamente porque tenemos todo grabado, todo lo que pasó aquí en el campo. Y esto no puede pasar, esto es absurdo", criticó.

Xaud también se quejó de la policía local a la que calificó de "truculenta, con todo el equipo, con todo el cuerpo técnico". "Eso es lo que no esperamos. Recibimos muy bien a todos los equipos en Brasil y cuando vamos a jugar fuera de Brasil, especialmente aquí, el recibimiento que tenemos es aún más absurdo. Mi indignación permanece y espero que la CONMEBOL tome medidas. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, formalizaremos todo", sentenció.